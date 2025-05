Evernote introduce nuove funzionalità con il supporto alla trascrizione AI

Evernote, l’applicazione di note-taking ora sotto la gestione di Bending Spoons, ha attraversato un periodo difficile caratterizzato da licenziamenti e aumento dei prezzi. Tuttavia, oggi si presenta con nuove funzionalità interessanti che promettono di migliorare l’esperienza degli utenti.

Nuove funzionalità di trascrizione AI

La più recente aggiunta alla piattaforma è un innovativo strumento di trascrizione AI che offre supporto multimodale. Questa nuova funzione ha reso possibile la trascrizione di contenuti audio, video e immagini, e i risultati sono stati accolti con entusiasmo da parte degli utenti. Non si tratta solo di una novità, ma di una vera e propria svolta che pone Evernote all’avanguardia nel settore delle applicazioni per la produttività.

Come funziona il tool di trascrizione

Il nuovo strumento di trascrizione è accessibile all’interno dell’app principale di Evernote e anche tramite un’applicazione web standalone. Gli utenti possono caricare file audio, video o immagini, oppure registrare audio al volo utilizzando il registratore integrato. L’applicazione web permette anche di incollare l’URL di un video, avviando così la trascrizione automatica del contenuto, rendendola particolarmente utile per chi fruisce di materiale didattico o di conferenze.

Durante un test eseguito con un file audio di un podcast in portoghese brasiliano della durata di 55 minuti, lo strumento ha completato la trascrizione in meno di un minuto. Questa rapidità è stata una piacevole sorpresa, prevedendo così la possibilità di copiare, scaricare o modificare il testo trascritto in tempi brevi.

Limiti e requisiti del servizio

Lo strumento di trascrizione AI di Evernote supporta file fino a 100 MB e una lunghezza massima di 60 minuti. Per quanto riguarda i video, sono accettati i formati MP4 e MOV, ideali per la trascrizione di riunioni svolte su piattaforme come Zoom. Riguardo alle immagini, Evernote sottolinea che è possibile digitalizzare appunti scritti a mano, estraendo con precisione il testo da lavagne, purché il file caricato sia in formato JPG o PNG.

Abbonamenti e piani tariffari

Ad oggi, Evernote ha chiaramente intenzione di incentivare gli utenti a diventare abbonati paganti. Gli utenti che intendono utilizzare il servizio oltre un uso occasionale potrebbero dover affrontare costi significativi. Il piano gratuito consente di creare fino a 50 note, con un solo quaderno, una dimensione massima delle note di 200 MB e accesso su un singolo dispositivo. Per coloro che desiderano usufruire di funzionalità più avanzate, i piani a pagamento partono da 14,99 dollari al mese o 129,99 dollari all’anno.

Le recenti innovazioni di Evernote rappresentano un passo avanti per il miglioramento del servizio, rendendolo più competitivo nel panorama delle applicazioni di produttività, sebbene vi siano ancora aspetti da considerare per gli utenti più occasionali.