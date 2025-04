Eutelsat: Rete Satellitare Cruciale per L’Ucraina in Collaborazione con la Germania

Un’alleanza strategica tra Eutelsat e il governo tedesco sta cambiando il panorama delle comunicazioni digitali in Ucraina. Da quasi un anno, la compagnia francese Eutelsat sta fornendo l’accesso a Internet attraverso la sua divisione OneWeb, utilizzando satelliti in orbita bassa per collegarsi con terminali terrestri. Questa iniziativa si è sviluppata in un contesto di urgente necessità di comunicazione nel paese, dove la rete di Starlink, di proprietà di SpaceX, ha giocato un ruolo predominante.

L’importanza del supporto tedesco

Giovedì, durante una conferenza tenutasi nella sede di Eutelsat a Parigi, il CEO Eva Berneke ha chiarito che il governo tedesco sta fornendo un supporto finanziario, sebbene l’ammontare esatto rimanga confidenziale. Attualmente, Eutelsat ha meno di mille terminali attivi in Ucraina, un significativo divario rispetto ai circa 50.000 terminali Starlink già operativi, principalmente sostenuti da Polonia e Stati Uniti. Questa lacuna evidenzia l’importanza del supporto tedesco per ampliare l’accesso a Internet in un momento cruciale.

Berneke ha dichiarato che l’azienda potrebbe riuscire a installare tra 5.000 e 10.000 terminali in Ucraina “nelle prossime settimane”. Questo potrebbe rappresentare un balzo in avanti per la rete di Eutelsat, sebbene la compagnia stia attualmente discutendo se la Germania o altre fonti finanziarie contribuiranno a questo ampliamento. La proposta di crescita di Eutelsat è vista come una risposta necessaria alle sfide attuali.

Collaborazione e progetti futuri

Eutelsat è anche in trattativa con l’Unione Europea per unirsi al consorzio SpaceRISE, sostenuto dall’UE, dove sta lavorando insieme ad altri membri per la creazione di una costellazione satellitare sicura, conosciuta come IRIS². Questa iniziativa non solo mira a migliorare la connettività in Ucraina, ma si pone anche come obiettivo strategico di allargare il raggio d’azione dell’Europa nel campo delle tecnologie satellitari.

All’assemblea, Berneke ha messo in evidenza come Eutelsat stia cercando di rispondere a un panorama geopolitico in mutamento. La continua tensione tra Stati Uniti e Ucraina, alimentata dal sostegno di Elon Musk all’amministrazione Trump, rende la necessità di soluzioni alternative più pressante. Andrius Kubilius, capo della difesa della Commissione Europea, ha affermato che esistono già opzioni in atto per affrontare eventuali “sviluppi imprevisti”. Questa dichiarazione ha ulteriormente chiarito l’importanza di diversificare le fonti di accesso a Internet.

Sicurezza e resilienza delle comunicazioni

La diretta risposta di Eutelsat alle necessità ucraine non è solo una questione di interconnessione, ma un passo fondamentale per garantire la sicurezza delle comunicazioni in un contesto di rischi geopolitici crescenti. La lotta per il dominio nella fornitura di servizi di comunicazione attraverso satelliti rappresenta una parte significativa del futuro innovativo delle infrastrutture tecniche in Europa.

Questo settore, in espansione e in continua trasformazione, richiede investimenti e strategie che possano garantire un accesso equo e sicuro alle comunicazioni. La partecipazione attiva di Eutelsat e dei suoi partner nel pianificare e attuare progetti di questo genere non solo aiuta Ucraina a rimanere connessa, ma pone anche le basi per una rete di comunicazione più solida e fidata nel contesto europeo.

La continua espansione in termini di terminali e capacità operative potrebbe rivelarsi cruciale per supportare Ucraina nella sua lotta per stabilizzare le comunicazioni, trasmettendo un messaggio chiaro sulla coesione e la solidarietà europea in tempi difficili.