Eutelsat e MediaTek: nuove frontiere per la tecnologia satellitare 5G

La collaborazione tra Eutelsat, MediaTek e Airbus segna un importante passo avanti nell'evoluzione delle telecomunicazioni. Attraverso le prime prove della tecnologia 5G Non-Terrestrial Network sui satelliti Eutelsat OneWeb, i tre colossi stanno ridefinendo il concetto di connettività globale, portando la banda larga satellitare sui dispositivi 5G in tutto il mondo. Questo articolo approfondisce i dettagli di queste sperimentazioni e le implicazioni future per il settore.

La tecnologia 5G Non-Terrestrial Network

Eutelsat, MediaTek e Airbus hanno recentemente concluso delle prove significative svelando le potenzialità della tecnologia 5G Non-Terrestrial Network, nota anche come NTN. Questa tecnologia, progettata per operare con i satelliti in orbita terrestre bassa, mira a connettere in modo più efficiente i dispositivi 5G, riducendo i costi e migliorando l'accesso alla banda larga. L'approccio alla rete NTN non solo consente una comunicazione più diretta tra satellite e dispositivi, ma prevede anche una futura interoperabilità tra le reti terrestri e satellitari.

I satelliti Eutelsat OneWeb, posti ad un'altitudine di circa 1200 km, sono stati al centro di queste sperimentazioni. Questo nuovo standard, se implementato a livello globale, promette di rivoluzionare non solo il modo in cui comunichiamo, ma anche di aprire le porte a ulteriori sviluppi nel campo delle telecomunicazioni.

Dettagli sui test e le tecnologie utilizzate

Per le prove, è stato utilizzato il chipset MediaTek NR NTN e la Release 17 delle implementazioni 3GPP, un aggiornamento essenziale per le reti mobili che amplia la portata del 5G fino all'atmosfera terrestre. Durante i test, i satelliti hanno comunicato con le stazioni di terra attraverso la banda Ku, che opera tra i 12 GHz e i 18 GHz, facilitando scambi dati diretti e velocemente. Inoltre, per la comunicazione con gli utenti finali, è stata impiegata la banda Ka, che varia tra 27 e 40 GHz. Questa configurazione implica che gli utenti necessitino di dispositivi compatibili con la tecnologia mmWave per beneficiare appieno delle migliorie offerte dal sistema.

È interessante notare che, mentre Starlink utilizza bande di frequenza più basse che rendono compatibili la maggior parte degli smartphone 4G, le tecnologie sviluppate da Eutelsat richiedono dispositivi di nuova generazione, il che potrebbe limitare temporaneamente l’accesso per gli utenti con smartphone più datati.

Implicazioni future per l'industria delle telecomunicazioni

Con l'adozione di standard 5G condivisi dall'intera industria mobile, Eutelsat prevede una transizione fluida per le costellazioni satellitari a integrarsi con le reti terrestri. Ciò non significherà solamente un miglioramento della connettività, ma porterà anche vantaggi economici considerevoli grazie a economie di scala. In prospettiva, questo sviluppo potrebbe facilitare l'accesso a nuove opportunità di mercato per vari settori, dall'industria automobilistica all'Internet delle cose.

La possibilità di una connettività continua apre opportunità non solo per la comunicazione personale, ma anche per l’implementazione di servizi intelligenti e autonome. In un momento in cui la congestione delle reti terrestri rappresenta una problematica crescente, l'innovazione portata da queste prove potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per l'accesso alle reti in zone remote e meno servite.

Questi progressi avvicinano sempre più la realtà di un mondo interconnesso e sempre più accessibile. Con il potenziale di trasformare radicalmente le telecomunicazioni, le aspettative sono ora riposte in un futuro in cui i limiti geografici non rappresenteranno più un ostacolo per la connettività.