Eurodeputati chiedono divieto Huawei nelle istituzioni europee: “Rischi simili a TikTok”

Un gruppo di oltre 40 eurodeputati ha inviato una lettera alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, esprimendo preoccupazioni riguardo all’uso dei dispositivi Huawei nelle istituzioni europee. Questo appello segue un precedente divieto per l’applicazione TikTok, adottato a causa dei potenziali rischi per la sicurezza dei dati. Tra i firmatari del documento si annovera anche Leoluca Orlando, esponente del partito dei Verdi.

L’appello degli eurodeputati

Gli eurodeputati hanno sottolineato la necessità di un intervento immediato, sostenendo che se Huawei rappresenta una minaccia per la sicurezza, allora è fondamentale agire. Hanno richiamato l’attenzione sul fatto che la Commissione europea ha già vietato l’accesso a TikTok per i propri dipendenti, evidenziando il timore di una potenziale esposizione di informazioni sensibili. La missiva sostiene che i metodi di sorveglianza utilizzati da Huawei possano essere paragonabili, se non superiori, a quelli riscontrati nell’app di social media.

L’iniziativa degli eurodeputati si basa su una crescente preoccupazione riguardo la sicurezza dei dati e l’integrità delle comunicazioni all’interno delle istituzioni europee. Questi temi sono sempre più rilevanti nel contesto geopolitico attuale, dove la sicurezza cibernetica gioca un ruolo fondamentale nelle relazioni internazionali.

Richiesta di dati sui dispositivi Huawei

Gli eurodeputati hanno chiesto esplicitamente al Parlamento di valutare l’implementazione di un divieto per l’utilizzo di dispositivi Huawei, non solo tra i membri ma per qualsiasi applicazione all’interno del Parlamento stesso. Hanno richiesto, inoltre, dati precisi sul numero di dispositivi Huawei attualmente in uso da parte di eurodeputati, assistenti e personale del Parlamento.

Questa richiesta rappresenta un passo significativo nella lotta per la protezione della privacy e dei dati all’interno della sfera politica europea. Revisione e trasparenza sull’uso di tali tecnologie da parte dei funzionari pubblici sono essenziali per garantire un ambiente sicuro per le operazioni quotidiane del Parlamento europeo.

Le implicazioni delle preoccupazioni di sicurezza

Le preoccupazioni riguardanti Huawei non sono nuove e si innestano in un dibattito più ampio sulla sicurezza delle telecomunicazioni e sull’influenza della tecnologia asiatica. Molti governi, non solo in Europa ma in tutto il mondo, hanno già mosso passi simili rispetto all’uso di tecnologie provenienti da aziende ritenute a rischio, considerando la possibilità di attacchi cibernetici o di spionaggio.

Facendo riferimento alle misure già intraprese riguardo TikTok, il gruppo di eurodeputati mira non solo a tutelare la riservatezza delle comunicazioni ma anche a preservare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee. L’attenzione su questi temi è aumentata in seguito a numerosi incidenti di cyber attacchi andati a segno, rendendo evidente la necessità di valutazioni critiche e tempestive riguardo l’adozione di tecnologie a potenziale rischio.

La lettera inviata alla presidente Metsola segna un ulteriore passo nel rafforzamento delle norme di sicurezza all’interno delle istituzioni, richiedendo una risposta rapida e incisiva per affrontare questioni di crescente rilevanza internazionale e nazionale.