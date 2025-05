ESPN annuncia il lancio del nuovo servizio di streaming: tutto su sport e intrattenimento

Con il panorama dello streaming in continua evoluzione, ogni servizio si contraddistingue per il suo nome, che spesso include termini come “plus”, “premium” o “pro”. Tuttavia, ESPN ha deciso di adottare un approccio diverso. Secondo quanto riportato da CNBC, il nome del nuovo servizio di streaming sarà semplicemente “ESPN”, un titolo che riflette essenzialmente il contenuto che offre. Questa scelta si presenta come pratica e chiara, in un mercato saturo di offerte e denominazioni complesse.

Il debutto atteso nell’autunno del 2025

Il nuovo servizio di streaming di ESPN è atteso per l’autunno del 2025, portando con sé molte aspettative tra gli appassionati di sport. Durante la recente conference call sui risultati finanziari di Disney, il CEO Bob Iger ha anticipato che i dettagli sui prezzi e le offerte di pacchetti verranno forniti la prossima settimana. Secondo le stime diffuse in precedenza, il costo mensile dovrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 dollari, rendendolo competitivo nell’affollato mercato dello streaming.

Contenuti inclusi: dal live sportivo ai documentari

Il servizio di streaming di ESPN non si limiterà a trasmettere eventi sportivi dal vivo, ma offrirà un’ampia gamma di contenuti dedicati all’intrattenimento sportivo. Gli abbonati avranno accesso a documentari, programmi di studio e contenuti di altri canali via cavo, come ESPN2, SEC Network e ESPN su ABC. In aggiunta, è previsto anche un nuovo elemento interattivo legato alle scommesse sportive, sebbene i dettagli su questa funzionalità non siano ancora stati rivelati.

Impatto su ESPN Plus: cosa cambia?

Va sottolineato che il lancio del nuovo servizio di streaming di ESPN non influenzerà ESPN Plus, l’attuale piattaforma di streaming dell’azienda. I due servizi presenteranno contenuti differenti, con ESPN Plus che non include la maggior parte delle partite dal vivo, eventi che attirano molti telespettatori, come il noto Monday Night Football. ESPN Plus continuerà a essere un’opzione più economica, con un prezzo mensile di 12 dollari, oppure sarà disponibile in bundle con Disney+ e Hulu a un costo totale di 17 dollari.

Risposta di Disney: nessun commento immediato

Attualmente, non è disponibile una risposta ufficiale dalla Disney riguardo il lancio del nuovo servizio di ESPN. Il mercato dello streaming è in costante cambiamento e l’arrivo di questa nuova offerta porta con sé grandi aspettative per gli appassionati di sport e intrattenimento. Ufficialmente, la società non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, ma il fermento che circonda la notizia testimonia l’interesse che il pubblico ha nei confronti del conglomerato sportivo.

In attesa di maggiori dettagli, il settore resta in attesa di conoscere come il nuovo servizio di ESPN si posizionerà rispetto alla concorrenza e quali innovazioni porterà nel mondo delle trasmissioni sportive.