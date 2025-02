Espansione di LG Gaming Portal: Il Futuro del Gioco è Qui

LG ha grandi progetti in cantiere per il suo hub di gaming, LG Gaming Portal, il quale si prepara ad un’importante espansione. La notizia arriva nell'ambito della strategia della compagnia per rendere il gaming più accessibile e diversificato per i propri utenti. Attualmente integrato nei televisori smart con webOS 23 e versioni successive, LG Gaming Portal non si limiterà più solo ai TV ma si espanderà su una gamma di altri dispositivi LG già entro metà anno. Questo segna una svolta significativa per gli appassionati di giochi, i quali potranno accedere ad un centro di intrattenimento completo e versatile.

Un hub di intrattenimento all-in-one

L'integrazione di LG Gaming Portal in dispositivi come smart monitor e TV lifestyle, incluso lo schermo touch personale LG StanbyME, rappresenta un passo fondamentale per LG. Non solo si tratta di una mossa strategica per competere con hub simili di altri marchi, come quello di Samsung, ma consente agli utenti di avere un accesso immediato a un'amplia gamma di giochi. La piattaforma sarà dotata di titoli AAA, giochi nativi per webOS e opzioni di cloud gaming, creando così un'esperienza di gioco personalizzata e coinvolgente.

In questo nuovo mondo del gaming, gli utenti possono esplorare le numerose possibilità offerte dall’hub, con una semplicità di navigazione senza pari. La piattaforma non è solo un luogo dove giocare, ma un vero e proprio ecosistema dedicato, dove gli appassionati potranno trovare facilmente le loro applicazioni di gioco preferite, titoli di tendenza e raccomandazioni in base alle loro abitudini di gioco.

Integrazione con il cloud gaming di Microsoft e altri servizi

Una delle integrazioni più interessanti di LG Gaming Portal per il 2025 è rappresentata dal supporto al cloud gaming di Microsoft, Xbox Cloud. Questo non solo si aggiungerà ad una già ricca selezione di servizi, che include Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut e NVIDIA GeForce Now, ma rafforzerà ulteriormente la posizione di LG nel mondo del gaming. Con il cloud gaming in aumento, questa mossa facilita l’accesso ai titoli più recenti, rendendo l’esperienza di gioco sempre più fluida e continua grazie alla possibilità di giocare ovunque si trovi l'utente.

L'accesso a queste piattaforme avviene direttamente dalla schermata iniziale di webOS, dove le opzioni di gioco sono presentate in un’interfaccia intuitiva, permettendo agli utenti di passare senza sforzo da un’applicazione all'altra. All’interno dell’hub, gli utenti possono anche scoprire una selezione di giochi classificati in base alle ultime tendenze, alle raccomandazioni editoriali e ai titoli recentemente giocati.

Funzioni personali per una giocata personalizzata

Un’innovazione interessante è presente nel tab “My Page”, che offre un modo per tenere d'occhio i propri progressi. Qui, gli utenti possono ottenere badge e monitorare il loro livello all'interno del portale. Inoltre, la funzione “My Games” consente la creazione di una libreria personalizzata, dove gli appassionati possono raccogliere i loro titoli favoriti. Questo livello di personalizzazione rende LG Gaming Portal non solo un hub di intrattenimento, ma anche uno strumento pratico per gli utenti che desiderano avere tutto sotto controllo.

I risultati evidenti di questa espansione sono già visibili nei dispositivi LG che supportano questa nuova esperienza di gioco. I TV LG con l’hub installato saranno in grado di garantire una risoluzione 4K a 120Hz con VRR, facilitando una fluidità del gameplay che rappresenta un vantaggio per i gamer più esigenti. Le certificazioni NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium completano l’offerta, assicurando prestazioni di gioco di altissimo livello.

Innovazione e qualità nel gioco

Un ulteriore aspetto che distingue LG nel mercato dei videogiochi è rappresentato dai nuovi modelli di TV OLED evo, i quali si affermano come i primi al mondo in grado di offrire una frequenza di aggiornamento di 4K a 165Hz con VRR. La certificazione ClearMR 10000 di VESA infonde un ulteriore livello di fiducia nella qualità visiva e nelle performance offerte. Tale innovazione è un esempio di come LG intende proporsi quale leader nel campo del gaming, combinando tecnologia all'avanguardia con un’utenza sempre più vasta e diversificata.

Con una sezione dedicata a servizi di streaming per musica, film e serie TV, così come a videogiochi, LG Gaming Portal si prepara a ridefinire il concetto di intrattenimento domestico. Gli appassionati di gaming possono finalmente vedere all’orizzonte una piattaforma che promette di cambiare il modo in cui si gioca, trasformando il soggiorno in un’arena di divertimento e innovazione continua, a partire da quest’anno.