Espansione della connettività: il futuro delle reti in fibra ottica ad accesso aperto

Recentemente, le strade di Albuquerque, Nuovo Messico, si sono animate con l’installazione di reti in fibra ottica. Simboli colorati ricoprono il terreno, segnalando la presenza di tubi e cavi sotterranei che porteranno a una maggiore connettività per la comunità. Grandi camion, equipaggiati con macchinari specializzati, occupano i marciapiedi, pronti a dar vita a Gigapower, una rete che promuove l’accesso aperto a Internet. Ma cosa implica realmente questa nuova infrastruttura e quali opportunità offre agli utenti?

Cosa sono le reti ad accesso aperto?

Le reti in fibra ad accesso aperto sono impianti che vengono installati da aziende che successivamente rivendono l’accesso a vari fornitori di servizi Internet . A differenza dei tradizionali modelli di connessione, dove un singolo ISP gestisce l’intera rete, in questo caso più fornitori possono offrire i loro piani utilizzando la stessa infrastruttura. Questo significa che i residenti possono scegliere tra diverse opzioni, ciascuna con tariffe e servizi personalizzati.

Il concetto di reti ad accesso aperto potrebbe risultare poco conosciuto, specialmente per chi vive negli Stati Uniti. Secondo Gary Bolton, presidente della Fiber Broadband Association, queste reti non sono ancora diffuse come si spera. In molte nazioni, invece, la regolamentazione e l’intervento governativo hanno reso questi modelli più comuni e accessibili. La visione di Gigapower, che intende espandere la fibra in comunità storicamente trascurate, rappresenta un’opportunità per dare un impulso economico e tecnologico a queste aree.

Tipologie di reti ad accesso aperto

Negli Stati Uniti, le reti ad accesso aperto si dividono principalmente in due categorie: quelle municipali e quelle commerciali. Le reti municipali appartengono a città e comuni, mentre quelle commerciali sono gestite da aziende private. Entrambi i modelli seguono lo stesso principio di base, consentendo a molteplici ISP di competere per la clientela, favorendo la concorrenza e, di conseguenza, le tariffe più basse per il consumatore.

Un esempio significativo è quello dell’Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency , una rete ad accesso aperto di proprietà della comunità, che serve ben 21 città nello Utah. Le comunità di Utopia, frustrate dalle scarse opzioni di Internet domestico, hanno deciso di investire in una rete di fibra veloce, creando così opportunità di sviluppo economico nel loro territorio.

D’altra parte, Gigapower rappresenta un esempio di rete commerciale ad accesso aperto. Questa azienda è il risultato di una joint venture tra AT&T e BlackRock, con AT&T Fiber che funge da fornitore principale, ma lasciando spazio ad altri ISP entrando nel mercato e competendo per offrire servizi di fibra ottica.

Vantaggi e costi delle reti ad accesso aperto

Un aspetto interessante delle reti ad accesso aperto è il loro impatto sui costi per i consumatori. Quando più fornitori condividono la stessa rete, hanno l’esigenza di differenziarsi per attrarre clienti. Questa competizione porta a un’ampia varietà di promozioni e offerte combinate, rendendo il mercato più competitivo.

Nel modello di Utopia, i consumatori affrontano due spese principali: il costo mensile per il piano scelto dall’ISP e una tariffa aggiuntiva per la connessione in fibra, che si aggira intorno ai 30 dollari. Ad esempio, un piano da 1Gbps offerto da XMission può costare circa 54 dollari, portando il totale mensile a circa 85 dollari. Questa strategia di pricing evidenzia come i fornitori siano costretti a trovare modi per rendere le loro offerte più interessanti. Ti consigliamo di guardare con attenzione le promozioni e il servizio clienti degli ISP quando si pensa di passare a una rete ad accesso aperto.

Il futuro delle reti ad accesso aperto

Sebbene Utopia e Gigapower siano i nomi più noti nel campo delle reti ad accesso aperto, esistono anche altre esperienze sul territorio americano. Colorado Springs Utilities, per esempio, sta collaborando con Ting Internet come ISP principale. In altre comunità lungo tutto il paese, come Ammon, Idaho, e Ashland, Oregon, si stanno sviluppando progetti simili.

La domanda di connettività ultraveloce continua a crescere, e sono molte le città che stanno considerando la possibilità di creare o unirsi a reti ad accesso aperto. Con il rapido sviluppo di Gigapower, è probabile che sempre più aziende commerciali siano incentivate a entrare in questo mercato. Nel contesto delle reti in fibra, le velocità di gigabit sono sempre più comuni, con molti fornitori che offrono anche opzioni superiori come i 10Gbps. Questo approccio non solo garantisce una connettività robusta per il presente, ma si prepara anche per le esigenze future in termini di Internet.

In definitiva, la crescente disponibilità e diffusione delle reti in fibra ottica ad accesso aperto rappresenta una svolta significativa per le comunità che, negli anni passati, erano rimaste escluse dai benefici di una connessione Internet veloce e affidabile.