Eric Migicovsky presenta il nuovo smartwatch Core 2 Duo: tutti i dettagli dall’anteprima

Il fondatore di Pebble, Eric Migicovsky, ha recentemente svelato un’anteprima del suo nuovo smartwatch Core 2 Duo nel primo episodio del suo podcast “Tick Talk“. Pur trovandosi ancora nella fase di test, l’orologio promette di integrare le funzionalità di PebbleOS, inclusi i quadranti e la connettività Bluetooth. I fan possono pertanto sperare in un arrivo sul mercato globale, anche se potrebbero dover affrontare un lieve rincaro dei prezzi negli Stati Uniti a causa di nuove tariffe doganali.

Un primo sguardo al Core 2 Duo

Nel video condiviso da Migicovsky, l’occasione offre uno sguardo approfondito alla versione prototipale del Core 2 Duo. Nonostante non sia ancora chiuso definitivamente e sia assemblato con del nastro adesivo, l’orologio sta già funzionando con PebbleOS. Migicovsky ha dimostrato vari esempi di quadranti per orologi e ha illustrato alcune caratteristiche innovative come la connettività Bluetooth. Inoltre, ha esibito il cinturino e il caricatore che verranno forniti con il dispositivo finale.

Anche se il modello attuale è un prototipo grezzo, la presentazione ha suscitato grande interesse. Questo primo contatto con il Core 2 Duo ha permesso ai fan di comprendere meglio le potenzialità del gadget, sebbene la sua capacità di visualizzare l’ora sia ancora in fase di sviluppo. Migicovsky ha comunque confermato che l’obiettivo è quello di avviare le spedizioni a luglio, nonostante le complicazioni potenzialmente derivanti da nuove tariffe doganali per le importazioni dalla Cina.

I dettagli delle spedizioni e le possibili complicazioni

Mentre gli acquirenti statunitensi si preparano a ricevere il nuovo smartwatch, Migicovsky ha avvertito che le recenti tariffe doganali statunitensi sui prodotti cinesi potrebbero creare dei problemi. Le stime attuali indicano che i costi aggiuntivi potrebbero oscillare tra i 10 e i 25 dollari per ogni orologio. Core Devices, l’azienda di Migicovsky, sta cercando di ridurre al minimo il peso di questi costi aggiuntivi effettuando importazioni all’ingrosso. Gli utenti internazionali, invece, non dovrebbero affrontare tali problematiche poiché i loro ordini verranno spediti direttamente dalla Cina.

Queste informazioni sono cruciali per chiunque stia pensando di acquistare il Core 2 Duo, specialmente per gli utenti americani che potrebbero dover considerare un aumento senza preavviso. Migicovsky si impegna a garantire la massima trasparenza sull’argomento, informando i consumatori sulle possibili complicazioni in modo chiaro e diretto.

Le domande dei fan e le nuove funzionalità

Durante il podcast, Migicovsky ha dedicato del tempo a rispondere alle domande dei fan e ha trattato le possibilità che il nuovo smartwatch potrebbe offrire. Tra le novità, c’è l’idea di implementare “complicazioni”, piccole applicazioni come il meteo o gli appuntamenti che possono apparire sul quadrante principale.

In aggiunta, l’idea di integrare maggiormente Beeper, un’app per chat, ha suscitato notevole entusiasmo. Migicovsky ha anche parlato del desiderio di migliorare l’integrazione con assistenti vocali, citando Bobby, una piattaforma basata su Gemini già in uso sulle sue precedenti versioni di orologi Pebble. Ha condiviso anche suggerimenti per miglioramenti, come una retroilluminazione più delicata durante la notte e un carattere più grande per l’orologio sulle schermate di notifica.

I futuri progetti di PebbleOS

Oltre al Core 2 Duo, Migicovsky ha accennato a progetti a lungo termine. Core Devices sta lavorando per semplificare il processo di porting di PebbleOS su diverse tipologie di hardware. Una volta che questa base sarà stabilita, dovrebbe essere più semplice realizzare nuovi dispositivi che utilizzino PebbleOS, sia da Core Devices che da altre aziende produttive.

Il rinnovato spirito di Pebble, simbolo di felicità per Migicovsky, sembra essere ben vivo. Durante la discussione, ha mostrato un quadrante dell’orologio attuale con un polpo che tiene un cono gelato, segno che il design e la creatività continueranno a giocare un ruolo fondamentale in questa nuova avventura.

Per chi desidera rimanere aggiornato, è possibile partecipare al dialogo attraverso gli inviti ai suggerimenti, contattando il team all’indirizzo email dedicato.