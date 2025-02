Epson Expression Photo XP-8800: La stampa fotografica di alta qualità per gli appassionati

Il mercato delle stampanti fotografiche è in continua evoluzione, e tra i modelli più interessanti troviamo l'Epson Expression Photo XP-8800. Questa stampante multifunzione è progettata per soddisfare le esigenze degli amanti della fotografia, grazie alla sua capacità di produrre stampe di elevata qualità e a una serie di funzionalità pratiche. Scopriamo più nel dettaglio cosa offre questo modello.

Design e funzionalità della XP-8800

La Epson Expression Photo XP-8800 si presenta con un design compatto e funzionale, misurando 13.7 x 20.7 x 7.2 pollici e con un peso di soli 14.6 libbre, il che la rende facilmente trasportabile. La stampante è dotata di un ampio schermo touchscreen a colori da 4.3 pollici, che semplifica l'accesso alle diverse impostazioni e funzioni. Il pannello si inclina di 90 gradi, facilitando l'interazione.

Per quanto riguarda la gestione della carta, la XP-8800 offre tre vassoi di input: uno inferiore in grado di contenere fino a 100 fogli di carta normale o 20 fogli di carta fotografica, un vassoio superiore per formati più piccoli e un ulteriore slot per la carta di specialità, che richiede l'inserimento manuale. La stampante non è dotata di un alimentatore automatico e non gestisce la stampa fronte/retro, ma la flessibilità dei vassoi supporta una varietà di formati fino a 8.5 x 47.2 pollici. Inoltre, un vassoio CD/DVD permette di stampare direttamente su dischi trattati.

Connettività versatile

Per quanto riguarda la connettività, la Epson XP-8800 offre diverse opzioni. Include una porta USB, una connessione wireless e la compatibilità con il Wi-Fi Direct. Gli utenti possono stampare direttamente dai propri dispositivi intelligenti tramite l'app Epson Smart Panel, disponibile sia per iOS che per Android, rendendo facile inviare lavori di stampa ovunque si trovino.

Velocità di stampa e prestazioni

La XP-8800 si distingue per le elevate prestazioni di stampa. Durante i test, ha dimostrato di essere particolarmente rapida, riuscendo a produrre una stampa fotografica in formato lettera in appena 1 minuto e 26 secondi, notevolmente più veloce della media del settore. Anche stampando documenti di testo misti, la velocità è stata impressionante: sei pagine stampate in solo 1 minuto e 8 secondi.

Contrastando con la velocità di stampa media di 2.7 pagine al minuto, la XP-8800 ha offerto prestazioni superiori, stampando a una velocità di 5.3 pagine al minuto per documenti colorati. Inoltre, ha registrato risultati notevoli nella stampa di foto a formato 4 x 6 pollici, completando il lavoro in 1 minuto e 27 secondi in modalità di alta qualità. L'opzione di qualità standard ha portato a tempi di stampa ancora più brevi.

Qualità di stampa eccezionale

La qualità delle stampe è uno degli aspetti in cui la Epson XP-8800 eccelle. Le stampe fotografiche su carta lucida presentano colori vibranti e dettagli minuziosi. Anche con impostazioni di qualità standard, le immagini stampate hanno mostrato una saturazione notevole. Passando alla modalità ad alta qualità, i miglioramenti nella definizione sono stati solo lievi, il che dimostra quanto sia già avanzata la qualità di base.

I documenti stampati a colori e in bianco e nero presentano testi nitidi e ben definiti, sebbene ci siano lievi differenze nei dettagli sottili rispetto a quelle dei documenti laser. Anche le copie colorate risultano dettagliate e di buona qualità. Tuttavia, è importante notare che, per le scansioni da riviste, potrebbe essere necessario applicare una leggera pressione sul coperchio per evitare distorsioni.

Costi delle cartucce e resa

La Epson XP-8800 utilizza sei cartucce a base di inchiostro tintico, che includono la serie T340 con colori standard e versioni XL. I costi per le cartucce sono relativamente contenuti rispetto alla media di categoria, con le cartucce standard di inchiostro nero al prezzo di $11.99 e una resa di 240 pagine. Le overhead XL, a $19.99, possono stampare fino a 500 pagine, riducendo così il costo per pagina. Anche i costi dei colori standard e XL si posizionano su una fascia competitiva.

Configurazione e software

La configurazione della XP-8800 è stata effettuata semplicemente utilizzando l'app Epson Smart Panel. La mancanza di un CD di installazione per Windows ha richiesto di scaricare il driver direttamente dal sito, ma il processo si è rivelato diretto e intuitivo. Anche la scansione e la copia sono facilmente gestibili tramite l'app, che consente vari miglioramenti all'immagine e la stampa diretta da fotografie.

In sintesi, con la Epson Expression Photo XP-8800 gli appassionati di fotografia trovano un alleato valido. Il mix di velocità, qualità di stampa e funzioni specifiche la rendono una scelta eccellente per chi desidera realizzare stampe di alta qualità a casa.