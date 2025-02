Epomaker TH99: Tastiera meccanica di alta qualità con layout 96% per chi ama la produttività

L'Epomaker TH99 è una tastiera meccanica che sta guadagnando popolarità tra gli utenti grazie ai suoi interruttori Creamy Jade e al layout 96%. Questa tastiera non solo offre un design accattivante, ma si distingue anche per l'esperienza di digitazione. Con una gamma di funzionalità dedicate principalmente ai professionisti, è diventata un'opzione preferita per chi cerca di migliorare la propria produttività al lavoro.

Caratteristiche principali dell'Epomaker TH99

La tastiera presenta un layout 1800 con il 96% delle dimensioni standard, permettendo di risparmiare spazio sulla scrivania senza sacrificare funzionalità. Con 102 tasti, include un tastierino numerico e una riga completa di tasti funzione. Questo aspetto la rende particolarmente utile per chi necessita di una tastiera versatile per attività di scrittura e lavoro di precisione.

Inoltre, l'Epomaker TH99 viene fornita con interruttori Creamy Jade, lineari e reattivi. Questi interruttori richiedono una forza di attuazione di 45 grammi, che li rende facili da utilizzare anche per digitazioni prolungate. L'esperienza di digitazione è ulteriormente migliorata dagli esploratori tasti in PBT double-shot, noti per la loro durevolezza e resistenza agli oli delle dita, garantendo una vita utile più lunga rispetto ai materiali plastici comuni.

Design e personalizzazione

L'aspetto della tastiera è attraente e funzionale; disponibile in due varianti cromatiche, blu bianco e nero, riesce a integrarsi con qualsiasi ambiente di lavoro. La configurazione con retroilluminazione RGB per tasto consente agli utenti di personalizzare l'illuminazione secondo i propri gusti attraverso il software di accompagnamento. Sebbene il software di personalizzazione sia intuitivo, qualcuno potrebbe preferire l'opzione QMK/VIA per una maggiore flessibilità.

Il design è pensato per favorire la produttività, con l'illuminazione sul per-item che permette una visibilità ottimale anche in ambienti poco illuminati. La tastiera utilizza una struttura a guarnizione che riduce il rumore e migliora l'esperienza di digitazione, eliminando suoni metallici indesiderati.

Prestazioni e compatibilità

La Epomaker TH99 supporta connessioni multiple grazie alla sua compatibilità con Bluetooth, dongle a 2.4 GHz e cavo USB-C, offrendo una grande versatilità. Questo è particolarmente utile per professionisti che utilizzano più sistemi operativi, come macOS e Windows, poiché la tastiera può passare facilmente da uno all'altro.

Le dimensioni della tastiera, 15.82 x 5.2 x 1.65 pollici, sono perfette per quelle scrivanie dove lo spazio è un lusso. Anche se leggermente più compatta rispetto ad altre tastiere full-size, non perde in termini di funzionalità. Il layout particolare aiuta a prevenire colpi accidentali sui tasti adiacenti, aumentando l’efficienza d’uso.

Criticità da considerare

Nonostante le molte qualità, l'Epomaker TH99 presenta alcune limitazioni. La costruzione in plastica ABS, pur essendo comune a tastiere di questo prezzo, comporta una certa flessibilità nella scocca. Questo potrebbe non piacere a chi preferisce una tastiera con una struttura più solida.

Inoltre, la disponibilità limitata di interruttori di serie potrebbe rappresentare un inconveniente per i più esigenti. Sebbene gli interruttori Creamy Jade siano ben progettati, chi desidera opzioni più tattili o clicky dovrà cercare interruttori compatibili separatamente.

Prezzo e posizionamento

Con un prezzo di circa 82 dollari, l'Epomaker TH99 si posiziona come una delle migliori tastiere meccaniche nella fascia di prezzo accessibile. La congiunzione tra prezzo e prestazioni la rende un'opzione attraente per chi cerca di ottimizzare la produttività senza investire somme elevate in tastiere premium.

In sintesi, l'Epomaker TH99 si propone come una tastiera ideale per chi lavora intensamente richiedendo una tastiera funzionale e performante. Nonostante alcune pecche, l'insieme delle caratteristiche e l'eccellente esperienza di digitazione la rendono degna di considerazione.