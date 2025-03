Epic Games: L’avvento di giochi gratuiti settimanali sul negozio mobile

A partire da oggi, gli utenti del Negozio Epic Games su mobile possono entusiasmarci con la possibilità di scaricare giochi gratuiti ogni settimana. Con un’iniziativa che segna un cambiamento significativo nella sua strategia, Epic Games offre a tutti gli appassionati, sia su Android che su iOS, nuove opportunità per divertirsi senza alcun costo.

Giochi in arrivo: Super Meat Boy Forever ed Eastern Exorcist

La nuova offerta settimanale si apre con l’arrivo di Super Meat Boy Forever e Eastern Exorcist, due titoli che promettono di catturare l’attenzione degli utenti. Super Meat Boy Forever è un platform di grande successo, noto per le sue sfide avvincenti e la grafica accattivante, mentre Eastern Exorcist porta i giocatori in un RPG d’azione 2D che combina esplorazione e combattimento in un contesto ispirato alla cultura orientale.

Entrambi i giochi saranno scaricabili gratuitamente fino al 27 marzo, dando così a tutti l’opportunità di provarli prima della scadenza. La mossa di Epic Games di introdurre giochi gratuiti in questo formato settimanale è stata anticipata da tempo, ma la data non era stata ufficialmente comunicata fino ad oggi.

Accesso ai giochi e requisiti necessari

Per accedere ai nuovi titoli gratuiti, gli utenti dovranno effettuare il login nel proprio account Epic. Se non si possiede un account, la registrazione è semplice e senza costi: basta seguire la procedura di iscrizione per iniziare a reclamare i giochi disponibili ogni giovedì. La facilità di creazione di un account rappresenta una grande opportunità per chi avesse già sentito parlare dell’ecosistema di Epic ma non avesse ancora partecipato.

È fondamentale notare che il Negozio Epic Games è accessibile su iOS solo all’interno dell’Unione Europea, mentre gli utenti Android possono godere dell’intera gamma di titoli disponibili a livello globale. Questo significa che, per i possessori di dispositivi Android, ci sarà una selezione ancor più ampia di giochi da provare.

Libreria di giochi disponibili

Al momento, il catalogo di giochi disponibili sul Negozio Epic Games è molto variegato. Tra i titoli presenti ci sono giochi come Bridge Constructor: The Walking Dead, MR RACER: Premium, The Forest Quartet, e The WereCleaner. Gli utenti possono anche esplorare altri giochi come Bowling Clash, Endling – Extinction is Forever, Chicken Police – Paint it RED, e molti altri.

In questa selezione, si incontrano diversi generi, che spaziano dall’azione all’avventura, fino ai puzzle, permettendo così di accontentare i gusti di ogni tipo di giocatore. Mentre il catalogo si espande, Epic Games continua a dimostrare il proprio impegno nel garantire esperienze di intrattenimento coinvolgenti per la sua comunità.