Epic Games e Qualcomm: una nuova era per Fortnite sui dispositivi Windows Snapdragon

Epic Games e Qualcomm hanno ufficializzato una collaborazione strategica che segna un importante passo per il mondo del gaming. La popolare piattaforma di gioco Fortnite sarà presto disponibile sui dispositivi Windows dotati di processori Snapdragon, un obiettivo fissato per la fine dell’anno. Questa alleanza segna un cambiamento significativo per il gaming su architettura Arm, un settore che fino ad ora ha avuto una visibilità limitata. Nonostante i progressi, i PC Copilot+ disponibili sul mercato rimangono meno performanti rispetto ai notebook da gaming di fascia alta, sia in termini di potenza che di specifiche tecniche.

L’importanza della compatibilità anti-cheat

Il fulcro dell'accordo tra Epic e Qualcomm è il potenziamento del sistema Easy Anti-Cheat, progettato per funzionare con il Windows on Snapdragon. Questo software, fondamentale per molti giochi multiplayer, ha rappresentato una barriera per l’integrazione con i chip Arm, ostacolando l'accesso ai giochi sulla nuova architettura. Epic Games ha spiegato che la compatibilità con i dispositivi richiede strumenti supplementari, dal momento che il software anti-cheat tradizionale interagisce in modo particolare con le funzionalità x64.

Negli ultimi dodici mesi, il mercato dei PC ha subito una notevole evoluzione con il lancio dei laptop Windows 11 basati su Arm. Epic Games ha evidenziato che i dispositivi con processori Snapdragon X Series stanno diventando sempre più popolari nel settore del gaming su PC. La giustificazione per l’investimento nella tecnologia necessaria per adattare la propria infrastruttura è apparsa chiara. Tuttavia, in Italia, i laptop con questa architettura non hanno ricevuto un’accoglienza calorosa, principalmente a causa dei costi elevati e della mancanza di funzionalità Copilot+ che avevano destato l’interesse iniziale.

Fortnite come test per nuove soluzioni

La scelta di Fortnite come titolo principale per questa iniziativa non è casuale. Il celebre battle royale funge da laboratorio per testare in modalità pratica il supporto anti-cheat su Windows Snapdragon. Epic Games ha condiviso che il riscontro di Fortnite potrà garantire future implementazioni senza problemi in altri giochi. Questo approccio suggerisce che la soluzione potrebbe estendersi anche ad altri titoli che utilizzano Easy Anti-Cheat, ampliando così il roster di giochi disponibili su queste nuove piattaforme.

Il panorama futuro del gaming su PC con architettura Arm

Questa alleanza tra Epic Games e Qualcomm rappresenta una potenziale rivoluzione per il mondo del gaming su Windows. L’arrivo di Fortnite sui dispositivi Snapdragon potrebbe innescare una catena di eventi, stimolando altri sviluppatori a ottimizzare i loro giochi per l’architettura Arm. L’adeguamento del sistema anti-cheat affronta uno dei problemi più complessi riguardanti la compatibilità dei giochi, aprendo la strada a un ecosistema di gaming più inclusivo.

Per Qualcomm, il partenariato offre un’opportunità preziosa per espandere la propria influenza nel mercato del gaming, tradizionalmente dominato dai processori x64 di Intel e AMD. In un contesto in cui l'esecuzione di un gioco così popolare come Fortnite potrebbe amplificare l’appeal dei dispositivi Snapdragon presso un vasto pubblico, l'azienda si troverà di fronte a nuove sfide. Per competere realmente con i notebook gaming di alta gamma, l'attuale offerta della gamma Snapdragon X dovrà essere potenziata in modo considerevole.