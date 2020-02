Enjoy 10e, Huawei annuncia il nuovo telefono della serie: lancio previsto per il 1 marzo

In una conferenza tenutasi nella giornata di ieri, Huawei ha annunciato ufficialmente il lancio di un nuovo smartphone. Si tratta di Huawei Enjoy 10e, un telefono che verrà rilasciato online domenica 1 marzo. Stando alle prime impressioni, sembra che la caratteristica principale di questo nuovo smartphone sia la lunga durata della batteria, ma non è l’unico aspetto interessante del prodotto.

L’anno scorso, Huawei ha rilasciato ufficialmente tre smartphone di questa serie, ovvero Enjoy 10, Enjoy 10 Plus e Enjoy 10S.

Esistono tre versioni di Enjoy 10: una da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, una seconda con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e infine una terza variante da 4 + 128 GB.

In termini di configurazione, la Enjoy 10 sfoggia uno schermo intero da 6,39 pollici e un processore Kirin 710F. Dato che il nuovo telefono di Huawei ha il suffisso “e”, la probabilità che si tratti di un modello entry-level della famiglia Enjoy è davvero molto alta. Se questa eventualità dovesse essere confermata, il prezzo del nuovo dispositivo dovrebbe essere inferiore a 1.000 yuan: ciò vuol dire che in caso di lancio negli altri mercati internazionali (su cui persistono molti dubbi) il prezzo di lancio del device non dovrebbe superare le 150 euro.

Non molto tempo fa l’autorevole sito Gizchina aveva parlato di un nuovo smartphone Huawei che aveva appena ottenuto la certificazione TENAA. I documenti dell’ente di certificazione hanno evidenziato che ad alimentare questo nuovo telefono dell’azienda di Shenzhen ci sarebbe stato un processore MediaTek P35.

Sul portale di benchmark GeekBench, il processore di questa nuovo dispositivo ha ottenuto 884 punti nel test single-core e 4356 punti nel test multi-core. Gli esperti del settore sono convinti che si tratti dello stesso smartphone, anche se sorprende come Huawei sia riuscita a non far trapelare quasi nulla di questo prodotto.

Fonte Gizchina