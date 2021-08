EMUI 12 è ufficiale: Huawei svela tutte le novità del software

Senza che fosse preceduto da “rumors”, Huawei ha annunciato nelle scorse ore una nuova versione del suo software EMUI per gli utenti globali. Stiamo ovviamente parlando di EMUI 12, che si presenta con un’interfaccia utente più pulita rispetto a EMUI 11 e diverse nuove funzionalità. L’aspetto dell’ultima skin Android si ispira liberamente a Harmony OS 2.0, il sistema operativo lanciato di recente dal gigante di Shenzhen.

Come sanno bene i fan di Huawei, l’azienda cinese è intenzionata a diffondere il suo nuovo sistema operativo su tutti i suoi telefoni, ma nonostante ciò la società non sembra comunque pronta ad abbandonare del tutto il software EMUI.

Come accennato, EMUI 12 presenta un’interfaccia ridisegnata. Huawei ha scelto di utilizzare angoli e sfumature più arrotondati pur mantenendo un formato di colore nero, blu e bianco. Non passano inosservate le nuove animazioni, capaci di rendere l’interfaccia utente più vivace: Huawei afferma di aver ricevuto l’ispirazione dal modo in cui gli oggetti celesti si muovono nell’universo. In più, EMUI 12 consente agli utenti di regolare le dimensioni del carattere sui propri telefoni utilizzando un dispositivo di scorrimento.

Gli utenti possono ora scorrere verso il basso da qualsiasi schermata per aprire il pannello di controllo, in modo tale da accedere rapidamente alla riproduzione audio, alle impostazioni Wi-Fi, al Bluetooth, agli interruttori delle scorciatoie e altro ancora. La nuova sezione Device Plus nel pannello di controllo presenta delle icone MatePad/MateBook che permettono di attivare la collaborazione multischermo con i tablet e i laptop Huawei. Gli utenti potranno quindi effettuare chiamate, inviare messaggi, controllare le proprie foto e modificare file dai propri telefoni direttamente sullo schermo del tablet o del laptop.

Infine, EMUI 12 introduce una funzionalità che migliora la funzione di videochiamate MeeTime: viene infatti implementata l’integrazione tra dispositivi che consente agli utenti di trasferire senza problemi le videochiamate dai loro telefoni ai televisori Huawei Vision.

Huawei non ha ancora annunciato una roadmap di rollout per EMUI 12 e non sappiamo nemmeno quali telefoni otterranno il nuovo software. Tuttavia, nelle prossime settimane è probabile che l’azienda cinese chiarisca tutti questi aspetti.

Fonte Android Authority