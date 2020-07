EMUI 10.1, Huawei rivela quando arriverà l’aggiornamento in Italia

Uno degli aggiornamenti più attesi dai possessori degli smartphone Huawei è certamente quello relativo alla EMUI 10.1, ovvero la nuova versione della personalizzazione realizzata dall’azienda con sede a Shenzhen.

L’interfaccia utente di Huawei porta con sè una serie di novità molto interessanti, ed è per questo che gli utenti non vedevano l’ora di conoscere le date esatte dell’aggiornamento. La società cinese le ha finalmente rese pubbliche, considerando che già da qualche settimana l’aggiornamento alla EMUI 10.1 è in fase di distribuzione sui vari telefoni del gigante asiatico.

Certo, a causa di qualche ritardo di troppo nel rilascio dell’update, Huawei ha dovuto fare i conti con qualche critica. Tuttavia, i piani dell’azienda sono quelli di completare la “release” entro la fine dell’estate, come emerge anche nella tabella pubblicata sul forum inglese che certifica la “roadmap” di EMUI 10.1.

Il processo di aggiornamento è finora terminato solo per due smartphone, ovvero il P40 Lite e il Mate 30 Pro, con il primo che ha visto l’inizio del procedimento già alla metà di maggio. Manca molto poco al completamento del processo di aggiornamento per altri telefoni Huawei: si tratta di Huawei P30, Huawei P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS e Mate 20X, che riceveranno definitivamente EMUI 10.1 nelle prossime settimane.

Coloro che invece devono ancora attendere un pochino sono i possessori di Mate Xs, Mate 20x e Nova 5T. L’inizio dell’update, stando a quanto evidenziato nella tabella, è previsto tra la metà di luglio e i primi di agosto. Il consiglio che dà il gigante di Shenzhen a tutti i possessori di questi prodotti è di controllare sempre l’eventuale presenza dell’aggiornamento nelle Impostazioni dello smartphone, all’interno della sezione Sistema e cliccando poi su Aggiornamenti di sistema. In alternativa si può aprire l’app HiCare e controllare la disponibilità dell’update.