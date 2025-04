Emozioni più vive con iOS 18: Ecco come usare emoji e adesivi per reagire ai messaggi

Con il rilascio di iOS 18, Apple ha rivoluzionato il modo di interagire con i messaggi su iPhone, dando agli utenti nuove possibilità per esprimere le proprie emozioni. Dalla personalizzazione delle schermate di blocco all’introduzione di funzioni innovative, il nuovo aggiornamento rende le conversazioni più vivaci e significative. In particolare, iOS 18.4 ha introdotto la possibilità di utilizzare qualsiasi emoji o adesivo per esprimere le proprie reazioni ai messaggi ricevuti, un modo per comunicare in modo più originale e personale.

La fine dei Tapbacks generici

Fino ad ora, le reazioni alle notifiche di messaggi su iOS erano limitate a sei opzioni di Tapback: un cuore, un pollice in su o in giù, un’emoticon “Haha”, un punto esclamativo e un punto interrogativo. Queste risposte standard, pur servendo a un certo scopo, hanno lasciato molti utenti insoddisfatti. Alcuni trovano che l’uso del pollice in su possa sembrare passivo-aggressivo e non possono esprimere appieno il proprio sentimento. La buona notizia è che ora, con iOS 18, è possibile superare queste limitazioni e utilizzare qualsiasi emoji disponibile, compresi gli ultimi aggiornamenti di emoji in iOS 18.4.

Come reagire ai messaggi con emoji e adesivi

Utilizzare la nuova funzionalità di emoji e adesivi per le reazioni è piuttosto semplice. Ecco i passaggi da seguire per arricchire le tue conversazioni:

Apri l’app Messaggi. Inserisci la chat che desideri. Premi a lungo su un messaggio ricevuto.

Apparirà la bolla di Tapback sopra il messaggio. Scorrendo a destra, eventuali emoji suggeriti saranno visibili; se non trovi quello che stai cercando o desideri utilizzare un adesivo, fai tap sull’icona grigia della faccina a destra del menu per aprire la tastiera delle emoji. Qui puoi esplorare varie opzioni o utilizzare la funzione di ricerca per individuare l’emoji perfetto per la situazione.

La funzione non si limita alle sole emoji: puoi anche accedere a adesivi predefiniti o personalizzati. Basta cliccare sull’icona degli adesivi, rappresentata come un cerchio piegato, accanto alla tastiera delle emoji. Questo ti permette di inviare reazioni divertenti. Chi non vorrebbe reagire a un messaggio con un adesivo del proprio animale domestico?

L’uso dei Genmoji per una comunicazione ancora più personalizzata

Se possiedi un iPhone compatibile con Apple Intelligence, come la nuova gamma iPhone 16 o i modelli 15 Pro e Pro Max, hai accesso a un’ulteriore opzione: l’utilizzo di Genmoji. Questi sono emoji personalizzati che gli utenti possono creare e salvare per le loro reazioni. Dopo aver seguito i passi precedenti e aver aperto la tastiera delle emoji, puoi cliccare su qualunque Genmoji già salvato, oppure selezionare “Genmoji” nel nuovo menu per creare un emoji personalizzato. Questo passaggio rende ancora più creativa e unica la tua comunicazione.

Crisp and Fun: L’impatto di iOS 18 sui messaggi

La possibilità di scegliere tra una vasta gamma di emoji e adesivi porta un tocco di freschezza alle chat quotidiane. Le persone ora possono esprimere sentimenti più autentici attraverso simboli che rispecchiano il loro umore o le loro intenzioni. iOS 18 e i suoi aggiornamenti hanno sicuramente reso l’esperienza di messaggistica più interattiva e divertente. Con l’introduzione di queste funzionalità, Apple continua a dimostrare di avere un occhio attento alle esigenze degli utenti, rendendo le conversazioni più personali e coinvolgenti.