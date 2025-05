Emergere nuove immagini dell’Asus ROG Ally 2 con un tasto dedicato per Xbox

Recenti sviluppi nel settore dei dispositivi di gioco portano alla luce le prime immagini dell’Asus ROG Ally 2. Grazie a registrazioni presso enti di regolamentazione, sono emerse informazioni interessanti su due varianti di questo portatile da gioco, una delle quali include un pulsante dedicato a Xbox.

Nuovo progetto di Asus in collaborazione con Microsoft

Due mesi fa, si era diffusa la notizia che Microsoft stesse collaborando con Asus per creare un dispositivo portatile a marchio Xbox, identificato con il nome in codice “Project Kennan“. Le immagini attualmente disponibili sembrano confermare che il dispositivo in questione sia proprio l’Asus ROG Ally 2, in una versione nera che presenta un pulsante nell’angolo in alto a sinistra, contrassegnato da un logo Xbox inciso. Nella versione standard bianca, invece, il pulsante risulta momentaneamente oscurato, ma nel prodotto finale potrebbe subire modifiche o essere rimosso del tutto.

Il pulsante Xbox, seppur molto discreto, è posizionato immediatamente sopra il D-pad, rendendolo facilmente accessibile durante il gioco. Sul dispositivo a marchio Asus di colore bianco, invece, quel pulsante non è attualmente visibile. Le immagini diffuse forniscono anche una panoramica sulla parte superiore del dispositivo, che include due porte USB-C, un’importante caratteristica utile per una migliore connettività. La progettazione dei grip del controller è stata modificata, con una forma più ergonomica e spessa, rendendo il dispositivo potenzialmente più confortevole da utilizzare per sessioni prolungate.

Specifiche tecniche in arrivo

Le informazioni rivelate da 91mobiles, che ha trovato le registrazioni per l’ROG Ally 2 presso un ente di certificazione indonesiano, in combinazione con dettagli di VideoCardz su un elenco dell’FCC relativo al modulo Wi-Fi nei due dispositivi, restituiscono un quadro più chiaro delle specifiche di questi nuovi modelli. Secondo quanto emergente, il dispositivo presenta un display LCD da 7 pollici a 120 Hz, simile a quello della prima generazione, ma la vera novità risiede nel processore di nuova generazione.

Nella versione Xbox, l’Asus ROG Ally 2 sarà dotato di un potente processore AMD Ryzen Z2 Extreme a 8 core, con una potenza di 36W. La variante bianca, al contrario, monterà un processore meno potente, a 4 core e 20W. Questo cambiamento di hardware potrebbe avere un impatto significativo sulle prestazioni generali, adattando il dispositivo alle diverse esigenze degli utenti.

Design rivisitato per una maggiore comodità

Il design complessivo dell’ROG Ally 2 ha subìto alcune modifiche significative rispetto alla versione precedente. Le nuove impugnature del controller sono più sagomate, abbandonando l’estetica angolosa e inclinata del modello precedente. Questo cambiamento si traduce in un dispositivo che appare più spesso, ma si spera che questo possa realmente migliorare la sensazione di comfort, specialmente durante lunghe sessioni di gioco.

Con già i procedimenti di certificazione avviati, si prevede che il lancio dell’Asus ROG Ally 2 sia imminente. Asus ha una tradizione di presentazione di nuovi dispositivi al Computex, un evento che avrà inizio il 20 maggio, il giorno dopo l’apertura della conferenza Build di Microsoft, in programma il 19 maggio. Questo fa pensare che potremmo assistere a importanti annunci sul futuro della collaborazione tra Asus e Microsoft in occasione di questi eventi.