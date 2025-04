Emergenza spedizioni per le console retro: la situazione di Retroid e le preoccupazioni tra gli utenti

Retroid è recentemente al centro dell’attenzione per le sue spedizioni di console retro, in particolare i modelli Pocket Flip 2 e Pocket Classic, che sembrano essere spediti prioritariamente verso gli Stati Uniti. Questa manovra, sebbene non ufficialmente confermata dall’azienda, suscita dubbi tra gli utenti che attendono i loro ordini da altri paesi. Mentre le tensioni commerciali si intensificano tra Stati Uniti e Cina, le spedizioni potrebbero subire un cambiamento significativo, lasciando gli acquirenti in uno stato di incertezza.

La tempistica delle spedizioni e il contesto attuale

Recentemente, Retroid ha avviato le spedizioni delle console retro, ma gli ordini già effettuati dagli utenti stanno vivendo ritardi estremi. Le spedizioni per gli Stati Uniti sono cominciate il 13 aprile e quelle per il Pocket Classic il 16 aprile. Tuttavia, gli utenti segnalano attraverso i social network come Reddit e Discord che molti ordini effettuati il giorno stesso del lancio non siano ancora stati elaborati. Sorprendentemente, le pre-ordinazioni fatte in date successive stanno venendo elaborate prima.

La situazione si complica ulteriormente per i clienti non statunitensi, che devono affrontare un’attesa prolungata. Le spedizioni dalla Cina verso gli Stati Uniti si fermeranno il 25 aprile, dando a Retroid un tempo limitato per evadere gli ordini. L’azienda ha già informato i clienti americani che alcune colorazioni — Teal, Berry e Kiwi — non arriveranno in tempo e chi le ha ordinate dovrà contattare il servizio clienti per scegliere una nuova colorazione. Questo è indicativo di come le operazioni siano condizionate dalle crescenti preoccupazioni relative ai dazi doganali.

Cambiamenti nelle politiche di spedizione a causa della guerra commerciale

La tensione tra Stati Uniti e Cina ha costretto molte aziende a riconsiderare le loro politiche di spedizione. Inizialmente, l’esenzione de minimis per le piccole spedizioni verso gli Stati Uniti doveva scadere il 2 maggio, creando un clima di incertezza. Tuttavia, i dazi doganali sono stati triplicati nel periodo successivo, portando Retroid e altre aziende a fermare le spedizioni.

Anbernic, un concorrente nel settore, ha interrotto anch’essa le spedizioni verso gli Stati Uniti, esortando i clienti a acquistare direttamente dai loro magazzini americani prima che le scorte terminino. Dato che Retroid non dispone di un magazzino negli Stati Uniti, gli ordini devono essere elaborati rapidamente per evitare interruzioni nel servizio e potenziali cancellazioni per gli utenti.

La risposta dei clienti e i canali di comunicazione

Molti acquirenti stanno condividendo la loro frustrazione sui social media, segnalando ritardi nelle spedizioni e offrendo feedback sui loro ordini. La comunicazione con il servizio clienti di Retroid è stata cruciale per alcuni utenti che hanno ricevuto rassicurazioni sul fatto che i loro ordini sarebbero stati spediti entro un certo periodo di tempo. Questo indica che l’azienda sta cercando di gestire le aspettative, ma le effettive tempistiche di consegna sembrano variare in base a diversi fattori, come la localizzazione, il colore scelto e la data di ordinazione.

La situazione attuale crea un clima di apprensione tra i consumatori, molti dei quali si chiedono se riusciranno a ricevere i loro dispositivi nelle tempistiche sperate. Nonostante l’incertezza per gli ordini internazionali, i clienti americani sembrano godere di una priorità nella gestione delle spedizioni, portando a una disparità che diventa sempre più evidente.

Il panorama delle console retro si fa complesso, e molti utenti continuano a monitorare gli sviluppi per evitare di rimanere delusi. Fino a quando la situazione non si stabilizzerà, Retroid dovrà navigare attentamente in un mercato in continua evoluzione, ponendo le necessità dei clienti al centro della propria strategia.