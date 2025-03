Emergenza etica su Instagram: falsi influencer con sindrome di Down sfruttano l’intelligenza artificiale

Nel panorama digitale di Instagram, un inquietante fenomeno ha iniziato a catturare l’attenzione: una rete di account sta abusando dell’intelligenza artificiale per creare false influencer con sindrome di Down, che vendono contenuti per adulti. Questi profili ingannevoli si avvalgono del furto di contenuti da creator legittimi e dell’uso di tecnologie di deepfake per manipolare le immagini e monetizzare le loro creazioni in modo discutibile.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

La nascita di un mercato di influencer generati da intelligenza artificiale

Un fenomeno apparentemente isolato ha preso piede, trasformandosi in una vera e propria industria. L’AI pimping è il termine utilizzato dai promotori di questo trend, un business in crescita che dispone di strumenti avanzati, strategie pubblicitarie dirette e, sorprendentemente, “guru” che offrono corsi su come creare influencer artificiali per generare facili profitti.

L’appropriazione di contenuti altrui non è un’idea recente, ma gli sviluppi recenti hanno portato l’argomento a una nuova dimensione. I profili generati artificialmente stanno cominciando a orientarsi verso nicchie sempre più precise, cercando di sfruttare feticismi particolari, rendendo la situazione ancora più allarmante.

La deriva verso la fetishizzazione delle disabilità

Prima di queste figure false legate alla sindrome di Down, erano già emersi profili fittizi di donne create con AI che presentavano arti amputati. Si evidenzia così una tendenza preoccupante: la mercificazione delle disabilità attraverso la tecnologia digitale. Questa problematica riflette un uso distorto dell’intelligenza artificiale nei social media, sollevando interrogativi critici sulla morale e sulla responsabilità dei creatori di contenuti.

La diffusione di tali profili provoca domande sul ruolo delle piattaforme come Instagram, accusata di non contrastare in modo adeguato il furto di contenuti che alimenta queste pratiche illecite. Sulla piattaforma, questi contenuti riuscirono a monetizzare senza alcun consenso, sollevando questioni sul diritto all’immagine delle persone con disabilità.

La strategia di furto d’identità digitale

Il meccanismo che sottende queste operazioni è consolidato e preoccupante. Gli account rubano contenuti da creator autentici e utilizzano deepfake per alterare i volti, condividendo poi i materiali modificati su Instagram. Questi post portano gli utenti a piattaforme per adulti, dove i contenuti possono essere monetizzati.

Gli studiosi di 404 Media hanno rintracciato i legami tra questi account analizzando elementi ricorrenti come le biografie, i video e i link condivisi, rivelando così l’esistenza di una rete ben organizzata dietro a questa operazione.

Questioni etiche e necessità di una moderazione efficace

La situazione attuale si interseca con una serie di questioni etiche significative. Vengono in discussione lo sfruttamento dell’immagine delle persone con disabilità, il furto di contenuti e l’uso improprio delle tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre, emergono sfide relative all’efficacia delle politiche di moderazione delle piattaforme social.

L’evoluzione di questi comportamenti sottolinea l’importanza di una regolamentazione adeguata delle tecnologie, affinché non vengano utilizzate per scopi moralmente controversi. È essenziale riflettere su come le piattaforme possono rivedere le loro politiche per garantire una protezione efficace tanto per i creator autentici quanto per le comunità vulnerabili, prevenendo forme di sfruttamento in rapida crescita.