Elon Musk vende X a xAI: una transazione da 45 miliardi di dollari in azioni

xAI ha recentemente annunciato l’acquisizione di X in una transazione interamente azionaria che ha colpito il mondo della tecnologia. Questa operazione ha valutato xAI a 80 miliardi di dollari e X a 33 miliardi di dollari, considerando un debito di 12 miliardi. Questo sviluppo sottolinea la crescita rapida di xAI, che in soli due anni si è affermata come uno dei principali laboratori di intelligenza artificiale a livello globale.

L’impatto della transazione su xAI e X

L’acquisizione di X rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita di xAI, azienda fondata da Elon Musk nel 2023. Musk ha confermato attraverso un tweet che, dopo la chiusura dell’accordo, xAI raggiunge una valutazione di 80 miliardi di dollari. Questo rappresenta un notevole aumento rispetto alla valutazione di 40 miliardi di dollari della startup utilizzata in una recente raccolta fondi che ha portato 6 miliardi nelle casse dell’azienda.

X, ex Twitter, ha vissuto anni turbolenti da quando Musk ha comprato la piattaforma per 44 miliardi di dollari nel 2022. La sua gestione iniziale è stata caratterizzata da una serie di licenziamenti e riorganizzazioni, comprese le problematiche legate ai distintivi di verifica e alla perdita di importanti inserzionisti come Apple. Anche se in parte la situazione si è stabilizzata, Musk ha rinnovato il marchio, cambiando il nome da Twitter a X e introducendo diversi piani di abbonamento che vanno da 4 a 50 dollari al mese.

Una giornata difficile per Musk e il futuro dell’AI

Nonostante la recente acquisizione, Elon Musk ha subito un colpo significativo il 10 marzo 2025, quando diversi problemi hanno afflitto X, con il miliardario che ha attribuito le colpe a attacchi informatici coordinati. In quell’occasione, le azioni di Tesla hanno subito un calo del 14%, riducendo significativamente il patrimonio di Musk, che ha visto cancellati circa 15 miliardi di dollari.

Nel contesto di queste sfide, Musk ha recentemente tentato di acquisire OpenAI, nota per i suoi sviluppi legati a ChatGPT, offrendole 97,4 miliardi di dollari. Tuttavia, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha bocciato l’offerta. Questa dinamica dimostra quanto il settore dell’AI sia attualmente uno dei più caldi e promettenti nel panorama tecnologico, e Musk sembra avere ambizioni notevoli per xAI, il quale ha già lanciato un chatbot chiamato GrokAI, disponibile per gli utenti di X.

Un’evoluzione nel panorama tecnologico

Con l’acquisizione di X, Elon Musk non solo amplia il potenziale della sua impresa xAI, ma gioca anche una partita strategica in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più cruciale nella tecnologia moderna. L’operazione è più di un semplice acquisto, rappresenta un passo strategico verso la creazione di un ecosistema integrato che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con le piattaforme social e con l’intelligenza artificiale.

In questo contesto, xAI si afferma sempre di più come protagonista nel mondo della tecnologia, cercando di posizionarsi come leader nel settore dell’AI. La capacità di Musk di navigare attraverso queste acque turbolente evidenzia il dinamismo e le sfide che accompagnano l’innovazione nel mondo moderno.