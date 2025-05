Negli ultimi mesi, il fondatore di X, Elon Musk, si è trovato al centro di una polemica crescente che coinvolge il suo social network e presunti legami con gruppi terroristici. Dalla critica rivolta al Dipartimento del Tesoro per la mancanza di controlli adeguati, siamo passati a situazioni in cui la piattaforma sembra alimentare la comunicazione di organizzazioni internazionali sanzionate. Le recenti scoperte sollevano domande importanti sulla gestione della sicurezza e della trasparenza su questo popolare social media.

La denuncia del Tech Transparency Project

Giovedì, il Tech Transparency Project ha pubblicato un report che individua diversi profili sospettati di collegamenti con gruppi terroristici, tra cui Hezbollah e Hamas. Questi profili hanno guadagnato notevole visibilità, accumulando centinaia di migliaia di follower, e la piattaforma sembra aver chiuso un occhio su attività discutibili. Un aspetto corroborante è la presenza di badge “ID verificato” su alcuni di questi account, il che suggerisce che potrebbero violare le politiche interne di X, che vietano l’utilizzo del social network a soggetti sanzionati.

Le funzionalità premium di X e i sospetti di finanziamento

X offre ai suoi utenti canali di abbonamento premium, creando un contesto in cui profili problematici possono sfruttare queste opportunità per amplificare la loro voce. Gli utenti pagano $8 al mese per il costo dell’abbonamento Premium e fino a $395 per uno Premium+. Queste funzionalità non solo consentono di condividere contenuti più lunghi, ma anche di monetizzare le loro attività attraverso strumenti come i “tip”, che permettono di ricevere donazioni direttamente da follower. Ciò alza preoccupazioni significative circa l’uso di X per raccogliere fondi da parte di gruppi con attività illecite.

L’algoritmo Grok e la sua influenza

Un altro elemento critico emerso è il chatbot Grok di X, il quale sembra favorire la visibilità di account legati a organizzazioni sanzionate. Secondo il report del TTP, uno degli account monitorati era legato a Hassan Moukalled, identificato come un importante “money exchanger” di Hezbollah. Questo profilo aveva ricevuto un badge di verifica e un numero sostanzioso di follower prima della sua eventuale sanzione da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La questione centrale è come l’AI di X interpreti e proponga contenuti, basandosi sulle interazioni e impressioni generate dagli stessi utenti.

Questa situazione pone interrogativi gravi sulla responsabilità di X nel monitorare e limitare l’influenza di gruppi potenzialmente pericolosi, e su come queste scelte di gestione possano avere conseguenze dirette sui diritti di sicurezza nazionale e internazionale. Le prossime azioni da parte del Dipartimento del Tesoro potrebbero definire non solo il futuro di queste specifiche entità, ma anche il ruolo di X come piattaforma nell’ecosistema globale dei social media.