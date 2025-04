Elon Musk potrebbe eludere miliardi in responsabilità legali grazie alla sua influenza politica

L’interesse di Elon Musk nel mondo della tecnologia e del governo si fa sempre più palpabile, specialmente dopo la pubblicazione di un recente rapporto del Senato. Questo documento mette in luce come l’impatto della sua vicinanza all’ex presidente Donald Trump e la creazione del Dipartimento per l’Efficienza del Governo potrebbero portarlo a risparmiare oltre 2.37 miliardi di dollari in potenziali responsabilità legali. Un tema che merita un’analisi approfondita.

Il report del Senato e la sua rilevanza

Un’indagine condotta dal personale democratico della sottocommissione permanente sulle investigazioni delle Sicurezze Nazionali ha rivelato che l’influenza di Musk sull’amministrazione Trump e sul DOGE è stata decisiva nell’attenuare il rischio legale per le sue aziende. Il report cerca di quantificare come la delega di potere da parte di Trump impatti sulle responsabilità legali che Musk e le sue compagnie potrebbero fronteggiare. Tra queste figurano The Boring Company, Neuralink, SpaceX, Tesla e xAI, sottoposte a indagini federali e azioni legali da parte di vari enti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nello specifico, il documento afferma di aver identificato 65 possibili azioni legali provenienti da 11 agenzie governative, di cui 40 sono state stimate in termini di disponibilità finanziaria. Ciò include circa 1.19 miliardi di dollari per presunte dichiarazioni ingannevoli di Tesla riguardo alle sue funzionalità di guida autonoma, 281 milioni di dollari per le rappresentazioni ingannevoli di Neuralink sui rischi e oltre 630.000 dollari di multe per SpaceX, accusata di eludere i requisiti di lancio dei razzi.

Le potenziali conseguenze e le azioni del Congresso

La sottocommissione ha avvertito che le aziende di Musk potrebbero beneficiare enormemente dalla loro posizione, il che spinge il senatore Richard Blumenthal a richiedere risposte dirette dalle aziende coinvolte. Queste devono fornire informazioni aggiornate riguardo alle attuali indagini federali e alle azioni legali entro il 11 maggio. Obiettivo di Blumenthal è anche quello di preservare le comunicazioni tra i dipendenti delle società e gli ufficiali del governo, ritenute potenzialmente utili in future indagini.

Il documento indica che il potere di Musk gli consente di eludere supervisioni e di bloccare indagini indesiderate, accennando anche a come gli ex dirigenti della Federal Aviation Administration si siano dimessi in seguito a conflitti con Musk e la sua SpaceX, che opera sotto la regolamentazione dell’agenzia.

Considerazioni sulla stima e sul futuro delle aziende di Musk

I rappresentanti democratici affermano che la cifra di 2.37 miliardi di dollari potrebbe rappresentare una stima conservativa. Infatti, il report non considera ulteriori 25 azioni legali pendenti che non sono state valutate e altri costi legali o spese che potrebbero derivare da richieste di modifiche alle pratiche lavorative o aziendali. Inoltre, ci sono miliardi di dollari che Musk potrebbe guadagnare attraverso nuovi contratti governativi e il vantaggio competitivo che potrebbe ottenere nel raccogliere informazioni sui concorrenti.

Questo rapporto non solo mette in risalto la potenziale protezione legale che Musk può godere, ma solleva anche interrogativi su come tale influenza politica possa alterare la struttura delle responsabilità e l’etica nel settore tecnologico, rivelando un legame sempre più complesso tra affari e governance.