Elimobile: assenza delle app e ristrutturazione in corso, utenti in difficoltà

Elimobile, noto operatore di telefonia mobile virtuale attivo dal 2022, si trova attualmente in una fase critica. Negli ultimi giorni, tutte le applicazioni che consentivano la gestione dei servizi sono scomparse dai principali store digitali, Google Play Store e App Store di Apple. Questa situazione ha provocato notevoli disagi tra i clienti, impossibilitati a scaricare le app cruciali per gestire le proprie linee telefoniche e accedere ai servizi associati.

Le app scomparse e i disagi per gli utenti

La rimozione delle applicazioni di Elimobile ha colto di sorpresa gli utenti. Tra le app che non sono più disponibili ci sono l'app ufficiale per la gestione della linea, l'accesso ai contenuti di Elisium, l'app Elivision destinata alle Smart TV e l'app Elicall per Android. Quest’ultima in particolare offriva agli utenti la possibilità di guadagnare credito telefonico ascoltando spot pubblicitari durante la fase di attesa delle chiamate in uscita.

Le segnalazioni dei clienti sono state immediate, con numerosi tentativi di accesso attraverso i link presenti sul sito ufficiale e mediante ricerche nei digital store che hanno confermato la rimozione totale delle applicazioni. Al momento non ci sono notizie chiare riguardo alla durata di questa situazione, il che alimenta l'incertezza tra gli utenti che si trovano sprovvisti degli strumenti necessari per gestire i propri abbonamenti e servizi di comunicazione. Il silenzio da parte dell’operatore rende la situazione ancora più confusa, mentre gli utenti continuano a esprimere le proprie preoccupazioni sui social e nei forum di discussione.

La storia di Elimobile e il suo percorso aziendale

Elimobile è stato fondato come Mobile Virtual Network Operator il 16 maggio 2022, presentandosi come un "social mobile operator" e combinando servizi di telefonia con offerte di intrattenimento e formazione. L’azienda, creata da Mario Colabufo con Gianluca Vacchi come investitore di punta, ha affrontato diverse fasi di sviluppo e trasformazione che l'hanno portata a una complessa struttura societaria.

Nel mese di aprile 2023, un cambiamento significativo è avvenuto con l'ingresso del Gruppo Soriano, che ha acquisito il 25% delle quote attraverso Soriano Telephone & Telegraph Italia , mantenendo il restante 75% sotto il controllo della Cofiva Holding. Questo passaggio ha segnato l’era di Gianpiero Allegri come nuovo amministratore delegato, il cui compito era rilanciare un’azienda gravata da debiti sostanziali nel bilancio 2022.

Ristrutturazione e fusione: il futuro incerto

Nel marzo 2024, Elimobile ha intrapreso un’operazione radicale di ristrutturazione, trasferendo tutti i propri asset attivi a una nuova entità, Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento . Concurrentemente, Elite Mobile è stata rinominata in EMB Srl e posta in liquidazione, mantenendo e gestendo debiti e crediti, compresi i crediti IVA. Questo fuoco ristrutturativo ha visto il Gruppo Soriano aumentare la propria partecipazione azionaria a ben il 97% in ARTI, consolidando ulteriormente la propria influenza.

Un ulteriore passo crucial è avvenuto il 12 dicembre 2024, quando Elimobile ha annunciato una fusione con Nextus Telecom, con l’obiettivo di raggiungere 100.000 SIM attive entro la metà del 2025. L'avvio delle operazioni doveva iniziare a gennaio 2025. Tuttavia, a metà febbraio 2025, non ci sono stati sviluppi tangibili riguardo questa fusione, lasciando la situazione dell'operatore ambigua.

La scomparsa delle app dagli store digitali si inserisce quindi in un contesto di instabilità e ristrutturazione. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Elimobile sulle motivazioni di questo evento e sui tempi per un eventuale ripristino delle applicazioni ha creato una crescente inquietudine tra i clienti, che si sono visti privati dei mezzi digitali imprescindibili per la gestione dei propri servizi. La situazione rimane sotto osservazione mentre l'operatore continua il proprio processo di riorganizzazione. Gli sviluppi futuri verranno monitorati con attenzione per fornire aggiornamenti tempestivi.