Elementary OS 8.0.1: Novità e miglioramenti della versione aggiornata del sistema operativo

Elementary OS ha recentemente rilasciato la versione 8.0.1, la prima point release della serie 8.0 “Circe”. Questa nuova versione integra un kernel più recente, basato sui repository di Ubuntu LTS, e porta con sé una serie di miglioramenti significativi, rendendo l’esperienza dell’utente più fluida e sicura. Gli appassionati di questo sistema operativo open source potranno così avvantaggiarsi di un supporto migliore per installazioni su hardware recenti e di una riduzione dell’obbligo di scaricare aggiornamenti post-installazione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Aggiornamenti del kernel e miglioramenti di installazione

La release 8.0.1 è costruita su Ubuntu 24.04.2 LTS e utilizza il kernel Linux 6.11, il che significa che gli utenti possono aspettarsi un supporto hardware migliore. Questi aggiornamenti sono particolarmente utili per i possessori di dispositivi recenti che in precedenza potevano riscontrare difficoltà nell’utilizzo di Elementary OS 8.0. Grazie a questo nuovo kernel, sarà ora più semplice avviare e utilizzare nuove periferiche senza dover affrontare problemi di compatibilità.

La versione 8.0.1 non solo migliora la compatibilità hardware, ma rende anche più semplice l’installazione del sistema. Il nuovo installer è dotato di aggiornamenti che ottimizzano i vari schemi di partizionamento, facilitando il processo per gli utenti che desiderano installare il sistema su dischi già partizionati. Questa attenzione ai dettagli riduce il numero di aggiornamenti necessari subito dopo l’installazione, e contribuisce a un’esperienza complessiva più immediata e fluida.

Novità nelle impostazioni e nell’interfaccia utente

Una delle principali innovazioni di questa release riguarda l’app Impostazioni di sistema. Gli utenti adesso possono gestire con maggiore facilità le notifiche sugli aggiornamenti e abilitare la connessione automatica per le reti Wi-Fi. Inoltre, è ora possibile limitare l’uso dei dati in background, garantendo così un miglior controllo sulle proprie risorse. Anche il gestore dei pacchetti AppCenter ha subito aggiornamenti, con il supporto a nuove funzionalità visive come i colori del marchio in modalità scura, e una maggiore rapidità nella ricerca delle applicazioni.

Le applicazioni Terminal e File non sono state trascurate: entrambe hanno ricevuto aggiornamenti mirati a correggere bug vari, migliorando ulteriormente l’esperienza utente. Il team di sviluppo ha dato priorità a questi dettagli per garantire una navigazione più intuitiva e meno soggetta a intoppi.

Aggiornamenti dell’interfaccia grafica e miglioramenti dell’usabilità

Oltre alle funzioni già menzionate, Elementary OS 8.0.1 presenta anche miglioramenti dell’interfaccia grafica, come l’adeguamento dell’altezza del pannello per una migliore visualizzazione durante l’utilizzo della sessione Classic, specialmente su display ad alta risoluzione . Ulteriori novità includono la possibilità di visualizzare il modello del dispositivo nel menu di gestione dell’alimentazione e una pagina dedicata che facilita il cambio di account.

Il dock ha subito una revisione estetica, passando a uno stile opaco quando l’opzione “Panel Translucency” è disattivata. Per la comodità degli utenti, è ora possibile chiudere l’assistente di rete captive con una semplice scorciatoia da tastiera . Infine, il gestore delle finestre ha ricevuto un aggiornamento sostanziale, permettendo di risolvere diversi problemi di visualizzazione e migliorando il supporto per schermi HiDPI.

L’aggiornamento è accessibile al pubblico come immagine ISO live e può essere scaricato dal sito ufficiale di Elementary OS. La serie 8.0 “Circe” continuerà a ricevere supporto fino ad aprile 2029, assicurando così agli utenti una piattaforma stabile e aggiornata per i prossimi anni.