Elegoo presenta la Centauri Carbon: nuova stampante 3D ad alte prestazioni in preordine a un prezzo imbattibile

La nuova era della stampa 3D domestica e professionale è alle porte grazie all'arrivo della stampante Elegoo Centauri Carbon, attualmente disponibile in preordine. Questo modello innovativo promette di ridefinire gli standard del settore, con prestazioni elevate a un costo sorprendentemente competitivo. Con un design e delle caratteristiche che la pongono sul radar di molti appassionati e professionisti, la Centauri Carbon si prepara a conquistare il mercato.

Prestazioni ottimizzate e compatibilità con materiali avanzati

La Centauri Carbon si distingue per un’impressionante velocità di stampa che arriva fino a 500 mm/s e un’accelerazione eccezionale di 20.000 mm/s². Questi valori elevati non solo garantiscono una produzione veloce, ma anche una qualità di stampa di alto livello. Un altro punto di forza è la compatibilità con materiali avanzati, inclusa la fibra di carbonio, che permette agli utenti di esplorare nuove possibilità creative e applicative.

Il prezzo di lancio per la Centauri Carbon è fissato a soli 329€, un’offerta che in confronto a modelli simili come la Bambu Lab P1S, che costa 619€, appare incredibilmente vantaggiosa. Questa differenza di prezzo rende la stampante una scelta interessante per chi cerca alta prestazione senza voler investire cifre esorbitanti. Una volta concluso il periodo di preorder, il prezzo salirà a 419€, ma resta comunque competitivo rispetto ad altri prodotti sul mercato.

Tecnologia avanzata per una stampa semplificata

Elegoo ha equipaggiato la Centauri Carbon con un hotend capace di raggiungere 320°C, anche grazie a un ugello in acciaio temprato. Queste caratteristiche tecniche la rendono adatta alla stampa di materiali come PETG e ABS, notoriamente più difficili da gestire. Il piano di stampa, con una temperatura massima di 110°C, e la struttura a camera chiusa che mantiene fino a 60°C, aggiungono un ulteriore livello di efficienza al processo di stampa.

Tra le funzioni più interessanti, la stampante è dotata di una videocamera interna che consente il monitoraggio in tempo reale delle operazioni, rendendo possibile la creazione di video timelapse per documentare il lavoro. Inoltre, la presenza di un filtro dell'aria e di una ventola ausiliaria per il raffreddamento garantisce un ambiente di stampa ottimale, preservando la qualità delle produzioni e riducendo i rischi di problemi durante il processo.

Interfaccia intuitiva e funzionalità di connessione

La Centauri Carbon è progettata per essere facilmente utilizzabile, grazie a un touchscreen da 4,3 pollici che facilita la navigazione tra le opzioni disponibili. Anche la connettività Wi-Fi è inclusa, permettendo agli utenti di gestire la stampante da remoto. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi lavora in modalità multitasking, consentendo di monitorare e controllare le operazioni senza dover rimanere fisicamente vicini alla stampante.

Ulteriori caratteristiche che la rendono competitiva sul mercato comprendono la compensazione attiva delle vibrazioni e la calibrazione automatica, sempre più apprezzate in qualsiasi dispositivo di stampa 3D di ultima generazione. Queste tecnologie moderne mirano a semplificare ulteriormente l'esperienza dell'utente e a garantire risultati di stampa coerenti.

Dettagli sul preordine e opzioni alternative

Attualmente, la leggenda della Centauri Carbon si scrive con il periodo di preorder, già attivo sul sito ufficiale di Elegoo. Le spedizioni sono programmate per partire dal 31 marzo, offrendo così agli appassionati la possibilità di assicurarsi la loro copia prima del rilascio ufficiale. Oltre alla stampante principale, Elegoo propone diversi bundle scontati durante il periodo di prenotazione.

Accanto alla versione Carbon, è disponibile anche un modello "liscia", che presenta alcune differenze ma ha un costo più accessibile: 239€, con un incremento a 299€ dopo la fine della campagna di preordini. Questa strategia di offerta permette a diversi gruppi di acquirenti di trovare una soluzione alle proprie esigenze.

Con queste proposte, Elegoo si prepara a sfidare il mercato della stampa 3D, puntando su qualità e accessibilità per una clientela sempre più vasta e diversificata.