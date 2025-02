Electronic Arts rilascia il codice sorgente di quattro titoli di Command & Conquer

La casa di sviluppo Electronic Arts ha recentemente compiuto un’importante mossa per la comunità dei videogiochi, rilasciando il codice sorgente di quattro titoli iconici della serie Command & Conquer. Questa iniziativa, effettuata sotto licenza open source GPL, include l'originale Command & Conquer, noto anche come Tiberian Dawn, insieme a Red Alert, Renegade e Generals. I codici sono ora disponibili sulla pagina GitHub di EA, offrendo nuove opportunità per i modder e per gli appassionati che desiderano mantenere vive queste opere storiche.

Il valore del codice sorgente per i modder

Sebbene il codice sorgente rilasciato non comprenda gli asset e le cinematografie dei giochi, rappresenta un passo importante per prolungare la vita di questi titoli classici. Le modifiche apportate dai modder aiutano a rivitalizzare l'esperienza di gioco, consentendo cambiamenti estetici e funzionali che riescono a attrarre sia i fan di lungo corso che le nuove generazioni. Grazie a questa decisione, la community di Command & Conquer avrà ora la possibilità di esplorare nuove idee e di continuare a produrre contenuti personalizzati, assicurando che giochi come Tiberian Dawn e Red Alert non cadano mai nel dimenticatoio.

La storia di Command & Conquer e il rilascio del codice

Non si tratta della prima volta che EA si cimenta nel rilascio del codice sorgente. Già nel 2020, la compagnia aveva dato accesso al codice per la Command & Conquer Remastered Collection, che includeva Tiberian Dawn e Red Alert. Tuttavia, il codice di questa collezione era stato adattato per il motore del remaster, mentre i rilasci recenti sono descritti come “codice sorgente completamente recuperato” delle prime due intuizioni del franchise. Luke “CCHyper” Feenan, un membro attivo della community, ha avuto un ruolo chiave nel suggerire e coordinare questa nuova iniziativa con EA, dimostrando l’importanza della collaborazione tra sviluppatori e fan.

Renegade e Generals: novità nella licenza open source

Per la prima volta, i titoli Renegade e Generals sono stati rilasciati sotto una licenza open source. Renegade, lanciato nel 2002, è un gioco sparatutto in prima e terza persona ambientato nell’universo di Tiberium. Generals, uscito un anno dopo, si distingue per un'ambientazione futuristica che presenta uno scontro tra Stati Uniti, Cina e l'immaginario Global Liberation Army. Anche l'espansione Zero Hour, che approfondisce l'universo di Generals, è inclusa nel pacchetto di codice sorgente. Questi titoli, essendo tra i più apprezzati della serie, rivestono un ruolo di fondamentale importanza nel panorama videoludico, offrendo ai giocatori un'ampia varietà di esperienze.

Supporto alla modding community e risorse aggiuntive

Oltre al rilascio del codice, EA ha introdotto il supporto per Steam Workshop, rendendo più accessibile la creazione e il caricamento di mod e mappe per i giochi. È stato anche presentato un pacchetto di "Modding Support" che include file XML, schemi, script e altre risorse necessarie per gli sviluppatori. I giochi coinvolti in questa iniziativa comprendono C&C Renegade, C&C Generals & Zero Hour, C&C 3 Tiberium Wars e Kane’s Wrath, nonché C&C Red Alert 3 e Uprising, e C&C 4 Tiberian Twilight. Questa apertura da parte di EA rappresenta un notevole passo avanti, facilitando la personalizzazione e l’innovazione per la community dei modder, che potranno creare esperienze uniche da condividere con una base di utenti sempre più ampia.

EA ha anche pubblicato un video di 35 minuti con filmati di gameplay d'archivio provenienti dai primi sviluppi di Renegade e Generals, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei fan e fornendo uno sguardo affascinante sul processo di creazione di questi giochi.