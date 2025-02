Eero aggiorna i suoi router con Wi-Fi 7: ecco le novità di Eero 7 e Eero Pro 7

Eero, la compagnia di router di proprietà di Amazon, ha presentato i suoi nuovi modelli di router mesh, Eero 7 e Eero Pro 7, dotati della tecnologia Wi-Fi 7. Questi dispositivi sono ora disponibili per il preordine, con un lancio previsto il 26 febbraio. I prezzi variano da 169,99 a 699,99 dollari, a seconda della configurazione scelta.

Caratteristiche dei nuovi modelli Eero

I modelli Eero 7 e Eero Pro 7 promettono di offrire una velocità di throughput wireless che arriva rispettivamente fino a 1.8 Gbps e 3.9 Gbps. Queste prestazioni sono significative e più che sufficienti per soddisfare le esigenze di gran parte degli utenti, che utilizzano connessioni internet cablate. Le principali differenze tra i due modelli riguardano il numero di bande disponibili e la velocità delle porte Ethernet. Eero 7, infatti, è un router dual-band, operante sulle frequenze di 2.4 GHz e 5 GHz, e dispone di due porte Ethernet autoconfigurevoli da 2.5 Gbps. D'altra parte, Eero Pro 7 offre una banda aggiuntiva a 6 GHz e porte Ethernet doppie da 5 Gbps.

Design e funzionalità avanzate

Il design di Eero 7 si ricollega al tradizionale stile muffin, mantenendo una linea minimalista. Anche se i dati di velocità di questi nuovi modelli non sono paragonabili a quelli del primo router Wi-Fi 7 lanciato da Eero, il Max 7, queste nuove versioni introducono funzionalità esclusive che possono migliorare l'esperienza degli utenti. Tra queste, la possibilità di combinare più bande per garantire una maggiore stabilità e throughput, offrendo anche capacità di larghezza di banda di 320 MHz sulla banda a 6 GHz, il doppio rispetto ai 160 MHz massimi consentiti fino a Wi-Fi 5.

Vantaggi per dispositivi non Wi-Fi 7

Rowan Chakoumakos, vicepresidente dell'ingegneria software in Eero, ha sottolineato che sia il modello Pro che il modello standard possono emettere un segnale fino a 240 MHz sulla banda a 5 GHz, un altro elemento esclusivo del Wi-Fi 7. Questo significa che anche dispositivi più vecchi, privi di tecnologia Wi-Fi 7, come smartphone e console di gioco, beneficeranno di una connessione migliorata, grazie alla maggiore capacità di throughput dei nuovi router.

Integrazione con l'ecosistema smart home di Amazon

Come nei modelli precedenti, i nuovi router Wi-Fi 7 fungono anche da hub per la domotica integrandosi nell'ecosistema di Amazon Alexa. Supportano il protocollo Matter per la gestione dei dispositivi smart, dispongono di radio Zigbee e possono operare come Thread Border Routers. La retrocompatibilità con i router Eero degli ultimi dieci anni, insieme alla compatibilità con i dispositivi smart speaker di Amazon, come gli Echo Dot con funzionalità di estensione mesh Eero, rende queste nuove opzioni particolarmente versatili e accessibili per gli utenti già nella rete Eero.