Edge 20, Motorola presenta la nuova serie: dettagli e prezzi dei tre telefoni

La giornata di ieri è stata senza dubbio molto importante per Motorola e tutti i suoi fan. Come già annunciato nelle scorse settimane, l’azienda di proprietà di Lenovo ha presentato ufficialmente la sua nuova serie di telefoni Edge 20. Rispetto all’ultima serie Edge, quando Motorola presentò due telefoni, stavolta abbiamo a che fare con tre dispositivi. Oltre all’Edge 20 “standard”, infatti, sono stati ufficializzati l’Edge 20 Lite e l’Edge 20 Pro, quest’ultimo chiaramente il più prestante del terzetto.

I tre dispositivi hanno delle caratteristiche comuni, come ad esempio le fotocamere principali da 108 MP con nona-binning (presumibilmente Samsung Isocell HM2), una fotocamera selfie da 32 MP posizionata all’interno di un foro, il supporto 5G, gli schermi OLED ad alta frequenza di aggiornamento e una ricarica da 30 W tramite un caricabatterie incluso. Tuttavia non mancano le differenze: scopriamole insieme.

Motorola Edge 20

Il modello standard dispone di alcune caratteristiche presenti anche nella variante Pro, come ad esempio la fotocamera principale, la ultra-wide e lo schermo OLED con refresh rate a 144Hz. Tuttavia, per questo modello Motorola ha optato per un design più sottile a 6,99 mm e per una batteria da 4.000 mAh.

Il processore che alimenta questo prodotto è un Qualcomm Snapdragon 778G di fascia media. Interessante anche la presenza del teleobiettivo 3X 8MP. Edge 20 dovrebbe arrivare sul mercato nelle opzioni da 6 GB/128 GB o 8 GB/128 GB.

Motorola Edge 20 Pro

L’Edge 20 Pro risulta invece alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 870, anche se qualcuno si aspettava la presenza del potente chip Snapdragon 888: l’anno scorso, infatti, per equipaggiare il suo Edge Plus l’azienda scelse il processore Snapdragon 865, che all’epoca era il SoC di punta tra quelli lanciati da Qualcomm.

“Abbiamo scoperto che Snapdragon 870 era abbastanza buono per quello che volevamo ottenere”, ha detto un rappresentante Motorola in risposta a una domanda posta dal sito Android Authority. Inoltre, in questo modo Edge 20 Pro verrà venduto ad un prezzo più basso.

Il dispositivo presenta anche un pannello OLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento da 144 Hz e una batteria da 4.500 mAh. Passando alle fotocamere posteriori, abbiamo un sensore principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 16 MP che offre una modalità macro e un obiettivo periscopio 5X da 8 MP (in grado di garantire uno zoom digitale fino a 50X).

Motorola Edge 20 Lite

Sono molti i fan di Motorola che resteranno certamente attratti dalle potenzialità della serie Edge 20 ma che non sono in grado di spendere determinate cifre. L’azienda di proprietà di Lenovo ha pensato proprio a questa platea, decidendo quindi di realizzare Edge 20 Lite.

Il dispositivo più economico della nuova serie si basa su un chipset MediaTek Dimensity 720, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il telefono include anche uno schermo OLED da 6,7 ​​pollici con refresh rate a 90 Hz, una batteria da 5.000 mAh (con la suddetta ricarica da 30 W) e una tripla fotocamera posteriore, dove troviamo un sensore principale da 108 MP, una fotocamera ultra-wide da 8 MP con modalità macro e un sensore di profondità da 2 MP.

Motorola Edge 20, i prezzi dei tre nuovi telefoni

Venendo appunto ai prezzi dei nuovi smartphone di Motorola, coloro che vogliono assicurarsi l’Edge 20 Pro dovranno spendere 699,99 euro per l’unico modello da 12 GB / 256 GB. Il telefono è disponibile in Midnight Blue e Iridescent White, oltre ad una variante in pelle di colore blu.

Se invece la scelta ricade su Edge 20 “standard”, bisognerà spendere 499,99 euro: le opzioni di colore sono Frosted Emerald, Frosted Grey e Frosted White. Edge 20 Lite costa invece 349,99 euro ed è disponibile in Electric Graphite e Lagoon Green.

