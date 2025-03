Ecovacs presenta il rinnovato robot lavavetri Winbot W2 Pro Omni: ecco tutto quello che c'è da sapere

Il mercato dei robot aspirapolvere è saturo di proposte, ma solo pochi marchi osano ampliare la loro offerta. Uno di questi è Ecovacs, che ha fatto la sua comparsa con una gamma di prodotti dedicati anche alla pulizia dei vetri. Nel 2024 l'azienda ha lanciato la sua versione aggiornata, il Winbot W2 Omni, e recentemente ha ulteriormente migliorato il modello, dando vita al Winbot W2 Pro Omni. In questo articolo esploreremo tutte le caratteristiche e le prestazioni di questo innovativo robot lavavetri.

Design e funzionamento del Winbot W2 Pro Omni

Il Winbot W2 Pro Omni rappresenta un passo avanti nel campo dei robot lavavetri intelligenti. Grazie a un motore potente in grado di generare una forza di 2.800 Pa, il dispositivo si muove autonomamente sulle superfici vetrate, gestendo anche la pulizia di vetri senza bordi. Alla base del robot si trovano pannelli lavanti posizionati su tutti e quattro i lati, affiancati da quattro sensori che ottimizzano il lavoro di pulizia. Sebbene il rumore prodotto non sia insopportabile, in spazi chiusi la sua presenza può comunque rendere necessaria l'alterazione del volume della televisione.

Un elemento di innovazione è rappresentato dal suo sistema di ugelli: ben sei, dislocati alle estremità del robot, spruzzano un detergente mirato durante il movimento. Un serbatoio di capacità 60 millilitri consente di rifornire il liquido detergente, e per il lancio del prodotto viene fornita in dotazione una bottiglia da 230 millilitri.

Modalità di pulizia e autonomia

Il Winbot W2 Pro Omni offre una varietà di sei modalità di pulizia, che spaziano dalla modalità veloce a quella profonda, fino a un’operatività manuale tramite l’App dedicata. Tuttavia, l’app si limita essenzialmente alla selezione della modalità di pulizia e ai promemoria per la sostituzione dei panni; per il resto, tutte le operazioni possono essere effettuate direttamente attraverso i comandi sul dispositivo.

Quando il robot è in funzione, riesce a pulire una normale finestra in meno di cinque minuti e, grazie alla sua autonomia, può affrontare fino a dieci finestre prima di necessitare di una ricarica. La batteria si trova all'interno di una "valigetta" collegata al robot tramite un cavo flessibile, il che rende il dispositivo molto comodo da utilizzare anche lontano da una presa elettrica. Totale della relativa carica: poco meno di due ore, e le possibilità di carica sono ampliate grazie alla funzione che consente di utilizzarlo anche mentre è collegato alla corrente.

Design e trasportabilità

Il design del Winbot W2 Pro Omni è studiato per essere pratico. La base pesa 5,6 kg, mentre il robot stesso è di 1,6 kg, rendendolo abbastanza leggero e maneggevole. Questa caratteristica lo rende ideale per essere spostato temporaneamente in altre abitazioni o da utilizzare presso familiari o amici. La pulizia dei vetri è efficace e si adatta a diverse situazioni, anche se nei punti vicino ai bordi potrebbe richiedere un intervento manuale aggiuntivo.

Inoltre, la possibilità di usare il robot per pulire finestre elevate rappresenta un grande vantaggio in termini di sicurezza, eliminando il rischio di incidenti. Da considerare però che il dispositivo non funziona con vetri irregolari, ma risulta efficiente su vetri senza bordi e con superfici piane.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo del Winbot W2 Pro Omni è fissato a 599€, posizionandolo in una fascia medio-alta del mercato. Non è accessibile a tutti, ma per le famiglie che necessitano di una soluzione pratica per la pulizia dei vetri, potrebbe trasformarsi in un acquisto vantaggioso da condividere. Non mancate di controllare per eventuali sconti su piattaforme come Amazon nei prossimi tempi.

In sintesi, Ecovacs ha realizzato un robot lavavetri che, complice la sua trasportabilità e l’efficacia nella pulizia, potrebbe rivelarsi un'ottima soluzione per chi desidera rendere questo lavoro meno gravoso. La disponibilità sul mercato e le caratteristiche innovative dovrebbero attrarre non solo i consumatori privati, ma anche quelli che operano professionalmente nel campo della pulizia.