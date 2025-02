Ecovacs DEEBOT X8 PRO OMNI: la nuova frontiera dei robot aspirapolvere e lavapavimenti

Il lancio del DEEBOT X8 PRO OMNI da parte di Ecovacs segna un’evoluzione significativa nel settore dei robot per la pulizia domestica. Questa innovativa macchinetta combina un design classico con nuove funzionalità tecnologiche, promettendo una pulizia più efficace grazie a un sistema di lavaggio avanzato. La scelta di ritornare alla forma circolare rappresenta una strategia pensata non solo per attirare l’attenzione ma anche per massimizzare l’efficacia di pulizia. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo prodotto rivoluzionario.

Un design rinnovato e funzionale

Il nuovo modello DEEBOT X8 PRO OMNI segna una svolta importante nel mondo del design dei robot aspirapolvere. Dopo sperimentazioni con forme più squadrate, Ecovacs decide di riprendere il profilo rotondo, ben noto e apprezzato. La scocca è composta da materiali plastici di alta qualità con una finitura opaca, pensata per ridurre la visibilità di impronte e graffi. Sul dorso dell’apparecchio troviamo un pannello soft-touch che consente un accesso immediato ai comandi principali.

Un aspetto distintivo è il profilo ribassato del robot, progettato per agevolare la pulizia sotto mobili bassi come divani e lettini. Nonostante non sia equipaggiato con una torretta per la mappatura, il DEEBOT X8 PRO OMNI utilizza sensori disposti lungo la sua scocca, garantendo una navigazione fluida anche in spazi ristretti. Le misure indicate dal produttore parlano di un’altezza minima di 9,8 cm, permettendo di oltrepassare diversi tipi di ostacoli domestici.

All’interno, il robot si avvale di un sistema di raccolta della polvere con una vaschetta da 220 ml, facilmente svuotabile dopo ogni utilizzo. Per il lavaggio, dispone di un serbatoio dell’acqua da 110 ml, che può essere ricaricato con l’inserimento di un detersivo in un apposito vano dedicato. Infine, un ulteriore serbatoio da 95 ml raccoglie l’acqua sporca, rendendo questo sistema particolarmente funzionale e pratico.

Innovazioni nel sistema di pulizia

Non si può parlare del DEEBOT X8 PRO OMNI senza menzionare le sue quattro importanti innovazioni che migliorano l’esperienza di pulizia. Tra queste spicca l’introduzione del panno a rullo, conosciuto come OZMO Roller Mopping, che rappresenta una significativa modifica nel sistema di lavaggio. Questo nuovo accessorio, a differenza dei tradizionali mop utilizzati finora, è progettato per sfregare con maggiore efficacia i pavimenti, esercitando una pressione costante e scorrevole.

Il motore del mop a rullo è in grado di raggiungere 200 giri al minuto e beneficia di un sistema di auto-pulizia che, mediante 16 ugelli, rilascia acqua pulita per rinvigorire il panno. Il rullo non copre l'intera area del robot, perciò è stato sviluppato un meccanismo innovativo chiamato TruEdge 2.0, che consente di estendere il lavaggio fino ai bordi, garantendo una pulizia completa e omogenea.

In aggiunta a questa novità fondamentale, troviamo la spazzola ZeroTangle 2.0, la quale previene l’annodamento di peli o capelli, migliorando l’efficacia dell’aspirazione che può raggiungere i 18.000 Pa. Nonostante la potenza, il robot si presenta silenzioso, con un massimo di 65 dB, rendendolo ideale per chi vive in casa con bambini o animali domestici.

Riconoscimento intelligente e navigazione

Un altro aspetto che risalta nel DEEBOT X8 PRO OMNI è il suo sistema di riconoscimento AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, un’innovazione che ottimizza la navigazione senza la necessità della tradizionale torretta. Questo robot dimostra una notevole efficacia nel riconoscere ostacoli comuni, come cavi e scarpe, e riesce ad evitarli con precisione. Tuttavia, è stato riscontrato che ha alcune difficoltà nel superare tappeti spessi, un limite che i consumatori dovranno considerare.

La nuova stazione di ricarica non solo è esteticamente gradevole e compatta, ma è anche dotata di tecnologia avanzata per pulire il rullo con acqua riscaldata a 75° C, permettendo di rimuovere batteri e sporco in modo efficace. Inoltre, il sistema di asciugatura con aria calda previene la formazione di muffe e cattivi odori.

Prestazioni di pulizia e facilità d’uso

L'efficacia di pulizia del DEEBOT X8 PRO OMNI si rivela soddisfacente in test pratici. Grazie alla spazzola laterale, il robot riesce a raccogliere sporco dai bordi dei muri, canalizzando i residui verso il centro per una facile aspirazione. Anche se ci sono stati casi in cui piccole briciole sono state disperse lateralmente, è possibile ottimizzare le impostazioni per migliorare questa funzionalità.

Il panno a rullo ha dimostrato un'efficacia particolare nel lavare superfici lisce, ma risulta meno efficace in presenza di sporco particolarmente ostinato o su pavimenti con fughe larghe. Con un’adeguata regolazione dell’intensità della pulizia e dei vari parametri, il robot si è dimostrato altamente adattabile alle diverse esigenze di pulizia domestica.

App e gestione del dispositivo

Il DEEBOT X8 PRO OMNI può essere gestito comodamente attraverso l’applicazione ECOVACS Home, disponibile per dispositivi iOS e Android. Questa app permette di configurare e monitorare il robot. All'avvio, il dispositivo eseguirà una mappatura della casa per ottimizzare le sessioni di pulizia.

L’utente avrà accesso a diverse modalità: dal solo aspirazione al lavaggio combinato. Tuttavia, si rileva una mancanza in termini di programmazione, dato che attualmente non è possibile impostare cicli di pulizia futuri su specifiche aree.

Potenza della batteria e disponibilità

Infine, la batteria da 6400 mAh consente una buona autonomia, con una scarica di circa l'1% per metro quadrato pulito. Con un adeguato bilanciamento delle modalità di lavaggio e aspirazione impostate, il robot può coprire aree di circa 75 mq prima di dover tornare alla stazione di ricarica.

Il DEEBOT X8 PRO OMNI è disponibile in Italia a un prezzo di partenza di 1299 euro, con opportunità di lancio che possono arrivare a 1169 euro. Con la sua combinazione di tecnologia avanzata e design funzionale, il modello si posiziona come un prodotto premium nel mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, promettendo prestazioni elevate per case moderne e sempre più impegnate nella ricerca di soluzioni di pulizia innovative.