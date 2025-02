EcoFlow River 3: Un’opzione compatta ma limitata nel panorama delle power station

Il mondo delle power station portatili è in continua espansione, e l'EcoFlow River 3, lanciato diversi mesi fa, si propone come un compagno ideale per chi cerca una soluzione di backup per la casa senza esagerare nel potenziale energetico. Con una capacità di 245Wh e una potenza di uscita di 300W, tuttavia, risulta sicuramente limitato rispetto ad altri modelli, come il River 3 Plus. Questo articolo esplora i dettagli di questa unità, analizzando design, prestazioni, funzionalità e competitor.

Design e dimensioni: Un compagno compatto

L'EcoFlow River 3 si presenta con un design che colpisce per la sua compattezza. L'azienda dichiara che è il 30% più piccolo rispetto ad altri dispositivi che offrono capacità simili. Con un peso di appena 3,5 kg e misurando 25,4 cm in lunghezza, 21 cm in larghezza e 11 cm in altezza, è sicuramente una delle opzioni più maneggevoli della sua categoria.

Tuttavia, sebbene il design sia ben concepito, c’è una pecca nel materiale superficiale utilizzato: la plastica, sebbene comune per questo tipo di apparecchiature, tende a raccogliere impronte e segni. Questo aspetto può risultare fastidioso per chi desidera mantenere il dispositivo in perfette condizioni.

Dal punto di vista tecnologico, l’EcoFlow River 3 utilizza celle della batteria LiFePO4, garantendo circa 3000 cicli di ricarica. Ciò significa che, dopo questo numero, la capacità della batteria scenderà all'80% di quella originale. Sul pannello frontale troviamo un display LCD brillante e varie porte, tra cui:

un’ uscita AC

un’ uscita USB-C

porte USB-A

una presa per accendisigari

Questa diversificazione delle porte rende l’unità versatile per vari utilizzi, anche se, a seconda della versione, il numero di uscite può variare.

Performance nel test e controllo tramite app

Dopo una settimana di test, l’EcoFlow River 3 ha dimostrato prestazioni sufficienti per dispositivi elettronici e piccole apparecchiature, ma ha mostrato evidenti limiti quando si trattava di gestire carichi più impegnativi. Ad esempio, quando si è tentato di utilizzare una griglia elettrica da 600W, l’unità ha rapidamente dato un segnale di sovraccarico dopo meno di due minuti di utilizzo. Per chi utilizza apparecchiature che richiedono una potenza maggiore, la scelta migliore rimane il River 3 Plus.

Tuttavia, il River 3 può gestire dispositivi più leggeri. Può alimentare laptop per tre cicli completi, ricaricare smartphone fino a dieci volte, e persino fornire energia a piccoli dispositivi come cuffie e smartwatch per un numero considerevole di ricariche. È compatibile anche con uguali dispositivi di streaming come TV, offrendo fino a otto ore di visione.

La gestione tramite app permette agli utenti di controllare numerose funzionalità. Grazie all’app di EcoFlow, si possono pianificare ricariche e scariche, monitorare i limiti di energia e accendere o spegnere le varie porte a distanza. Questo rappresenta un netto miglioramento rispetto a molte altre applicazioni simili di competitor.

Prezzo e alternative sul mercato

Il prezzo dell’EcoFlow River 3 in Europa è di €249, mentre negli Stati Uniti si attesta sui $239. Presentarsi come un'alternativa valida nel mercato significa confrontarsi con altri modelli, come il Bluetti EB3A e il River 3 Plus.

Il Bluetti EB3A a un prezzo simile offre una capacità leggermente superiore di 268Wh e quattro porte, il che può essere attrattivo per alcuni utenti. D'altro canto, il River 3 Plus si presenta come un’opzione più robusta, con capacità di 286Wh, potenza di uscita di 600W e la possibilità di espandere ulteriormente la batteria. Per chi cerca maggiore versatilità, il River 3 Plus sembra la scelta più ragionevole, anche se a un costo maggiore.

EcoFlow River 3: un dispositivo per nicchie specifiche

Sebbene l'EcoFlow River 3 risulti attraente per la sua dimensione contenuta e per il prezzo, le sue limitazioni in termini di capacità e potenza lo rendono meno competitiva rispetto ad altre alternative sul mercato. Per coloro che necessitano di prestazioni più elevate, il River 3 Plus è senza dubbio la proposta da considerare seriamente. Mentre altre opzioni disponibili promettono di soddisfare esigenze più elevate, la combinazione di capacità limitate e costo non giustificato fanno del River 3 un'opzione da valutare attentamente.