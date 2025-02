Eclipsa Audio: il futuro del suono 3D si presenta al CES 2025

Il CES 2025 è il palcoscenico perfetto per Eclipsa Audio, una proposta destinata a rivoluzionare l'esperienza sonora per gli appassionati di audio tridimensionale. Questo innovativo formato, concepito per competere con Dolby Atmos, è sviluppato su un modello chiamato Immersive Audio Model and Formats . L'obiettivo è duplice: rendere il suono più coinvolgente su tutti i dispositivi, dai televisori ai dispositivi portatili, e nel contempo dare a creatori e ingegneri la libertà di plasmare l'esperienza sonora in film, video YouTube e altro ancora.

L'impatto di Eclipsa Audio sui dispositivi Android

Quest'anno, Google ha svelato il lancio di Eclipsa su dispositivi Android come i Galaxy Buds 3 Pro e il Samsung Galaxy S25 Ultra, grazie a un progetto open source noto come Android Open Source Project , che si prevede verrà attivato entro la fine dell’anno. Tuttavia, nuove notizie rivelano che questo formato audio non si fermerà qui: secondo FlatpanelsHD, Eclipsa Audio arriverà anche su una selezione più ampia di dispositivi, comprese le Google TV dei marchi TCL e Hisense e su alcuni modelli di LG, tra cui il LG G5 OLED.

Una delle notizie più entusiasmanti è che Eclipsa Audio sarà disponibile gratuitamente. Pur non essendo definiti i tempi precisi in cui questi marchi integreranno il nuovo formato audio, sarà integrato direttamente in Android 16. Google intende concentrarsi in particolare su televisori, soundbar e supporto all'interfaccia, accogliendo Eclipsa anche sui dispositivi Chromecast e sugli AV receiver, sebbene questi ultimi richiedano un po' di attesa.

Eclipsa: un nuovo approccio all'audio 3D

L'aspetto distintivo di Eclipsa Audio consiste nelle modalità di funzionamento, diverse da quelle di Dolby Atmos. Questo nuovo standard utilizza audio basato su canali anziché oggetti, permettendo una diversa elaborazione del suono. Inoltre, è indipendente dai codec, garantendo la compatibilità con una vasta gamma di encoder, inclusi AAC, LPCM, Opus e FLAC, tra gli altri. Questa flessibilità rappresenta una significativa evoluzione nella distribuzione dell'audio 3D, con il potenziale di ampliarne l'adozione tra i produttori di contenuti e i consumatori.

Google ha già confermato che Eclipsa avrà un supporto inevitabile su YouTube, rafforzando l'idea che si tratti di una tecnologia pronta a diventare protagonista nelle piattaforme di streaming. Samsung ha anche acceso i riflettori sull'arrivo di Eclipsa sui suoi modelli in uscita nel 2025, previsti per la fine di aprile o maggio. Con l’espansione a più dispositivi, sarà fondamentale il supporto dell’audio 3D anche su alcuni dei modelli di Google TV, che includeranno anche dispositivi Hisense e TCL, oltre a vari TV LG e terminali Android 16.

Futuro e collaborazioni nell'ecosistema audio

Anche se il focus attuale di Google si concentra su TV, supporto per i sistemi operativi e soundbar, ci sono piani per estendere la portata di Eclipsa. L'azienda si sta preparando a integrare questa tecnologia anche nei receiver AV e ha in programma di collaborare con VLC, un lettore multimediale open source. Inoltre, è previsto il rilascio di un plugin Eclipsa Audio per AVID Pro Tools, un software dedicato principalmente alla creazione musicale, registrazione audio e missaggio, atteso per la primavera.

Per quanto riguarda la compatibilità con iOS e tvOS, al momento non ci sono informazioni concrete. Google ha comunicato a FlatpanelsHD di non essere in grado di commentare i possibili piani di Apple in merito, lasciando aperta l'interrogazione sulle evoluzioni future in questo ambito.

Eclipsa Audio sta preparando il terreno per una nuova era nell'audio tridimensionale, promettendo di coinvolgere e sorprendere gli utenti come mai prima d'ora.