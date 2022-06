Ecco il Galaxy Z Flip 4: il foldable compare nelle prime immagini dal vivo

Il Galaxy Z Flip 3 a forma di conchiglia lanciato lo scorso anno da Samsung ha rappresentato un significativo cambiamento di design rispetto alla versione precedente. Come sanno bene i fan del colosso di Seul (specialmente coloro che apprezzano i pieghevoli), il Galaxy Z Flip 3 è arrivato con un cover display molto più grande e un layout della fotocamera diverso rispetto al predecessore.

Stando a quanto emerso nelle ultime voci e anche in diversi rendering, anche il Galaxy Z Flip 4 avrebbe dovuto essere interessato da un profondo restyling: previsioni che sembrano corrette, dato che sono appena comparse online alcune immagini dal vivo che paiono confermare quelle voci.

La gustosa indiscrezione è tutto merito dello YouTuber @Mr_TechTalkTv, che ci consente per la prima volta di vedere il Galaxy Z Flip 4 dal vivo (pare sia la variante di colore grigio, ndr). Il telefono ha lo stesso design generale del Galaxy Z Flip 3: lo schermo interno ha le stesse dimensioni, ovvero 6,7 pollici.

Ma c’è una modifica molto interessante: la piega al centro dello schermo è molto meno evidente, quasi come se non esistesse, ma basta guardare da vicino per notare una piccola linea biancastra, probabilmente a causa del riflesso della luce. Un particolare che sembra suggerire come la piega sia in realtà ancora presente ma non rappresenti più un fastidio.

Le cornici dello schermo sembrano un po’ più sottili: come era emerso già in alcune voci, lo Z Flip 4 sembra avere una cerniera più sottile, ma non sembra essere particolarmente funzionale poiché c’è ancora un enorme divario tra le due metà del dispositivo quando è piegato. A prima vista, il display della cover sembra avere le stesse dimensioni, ma Mr_TechTalkTV sostiene sia leggermente aumentato: si presume possa passare da 1,9 pollici a 2,1 pollici.

La posizione del sensore di impronte digitali fisico non è cambiata: lo troviamo ancora sul lato destro, incorporato all’interno del pulsante di blocco. Anche il layout della fotocamera e le specifiche della fotocamera rimangono invariati, il che significa che il telefono ha una matrice verticale con due fotocamere da 12 MP. Tra le altre curiosità troviamo il design bicolore e un aspetto liscio e opaco.

Galaxy Z Flip 4 potrebbe arrivare con una batteria più grande

La fonte che ha fatto trapelare queste immagini ha anche rivelato che il Galaxy Z Flip 4 sembra avere una durata della batteria più lunga rispetto al Flip 3: se questa ipotesi dovesse trovare conferma, le voci sull’aumento della capacità della batteria – da 3.300 mAh a 3.700 mAh – si rivelerebbero giuste.

Il Galaxy Z Flip 3 è il telefono pieghevole più popolare al mondo, ma la sua durata della batteria è stata considerata fin da subito un neo: per questo, vedere Samsung che ha deciso di occuparsi seriamente di questo problema e garantire un aumento della batteria con il Galaxy Z Flip 4 è senza dubbio positivo.

La marcata autonomia potrebbe anche consentire al nuovo foldable di essere il miglior pieghevole dell’anno, anche perché le voci sostengono che gli utenti potranno anche ricaricare rapidamente la batteria: stando alle indiscrezioni, infatti, la velocità di ricarica potrebbe aumentare da 15 W a 25 W.

Il Galaxy Z Flip 4 sarà molto probabilmente alimentato con il processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm e dovrebbe raddoppiare la capacità di archiviazione massima a 512 GB. Samsung svelerà il telefono il 10 agosto durante il prossimo evento Unpacked, dove verranno ufficializzati anche il Galaxy Z Fold 4 e il Watch 5.

Fonte Phone Arena