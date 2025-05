Ecco come Apple cerca di migliorare gli avvisi con le sintesi di notifica

In un contesto in continua evoluzione come quello della tecnologia, le novità annunciate da Apple durante l’WWDC24 dell’estate scorsa non mancano di suscitare discussioni e dibattiti. Tra le funzioni più chiacchierate ci sono sicuramente le sintesi di notifica, un’innovazione che ha attirato l’attenzione degli utenti. Tuttavia, la maggior parte di questi ha segnalato una serie di problemi di accuratezza, spingendo l’azienda a rivedere il design di questa funzione, escludendo ad esempio le notizie dalle sintesi.

Mentre queste sintesi non potranno mai essere perfette, ci sono suggerimenti che potrebbero migliorare la loro qualità e precisione, in particolare in vista dell’iOS 19.

Come funzionano le sintesi di notifica

Le sintesi di notifica rappresentano uno strumento ideato per facilitare la lettura rapida degli avvisi ricevuti. Questo sistema analizza ogni notifica all’interno di un gruppo e ne crea una sintesi, operando direttamente sul dispositivo. Teoricamente, questa soluzione appare vantaggiosa, ma la realizzazione attuale presenta una chiara carenza.

L’Apple Intelligence può sintetizzare solo ciò che è spiegato nel messaggio di notifica. Sebbene possa sembrare una considerazione ovvia, è fondamentale per capire i limiti attuali. Frequentemente, le notifiche sono già formulate in modo conciso per permettere una lettura agevole. Inoltre, il modello di sintesi deve funzionare su un chip A17 Pro, il che implica che non ci sia molto spazio per l’interpretazione.

Un esempio chiaro di questo meccanismo è visibile nell’app Mail. Qui, le sintesi si basano sul contenuto complessivo dell’email, risultando quindi più accurate rispetto a quanto può apparire nel Centro Notifiche.

La mancanza di contesto nelle sintesi

Il problema del contesto è una delle principali insidie nelle sintesi di notifica. Prendiamo ad esempio le chat di gruppo su iMessage: queste presentano una funzionalità di thread di risposta, permettendo di discutere vari argomenti simultaneamente. Tuttavia, l’Apple Intelligence non ha la capacità di comprendere questa dinamica, generando spesso sintesi inaccurate che uniscono informazioni disparate.

Il modello sintetizza notifiche brevi in base al loro ordine di arrivo, un approccio che, in molte occasioni, si rivela insufficiente. La mia proposta implica consentire ai programmatori di fornire un contesto supplementare al modello di Apple, che, nel caso di iMessage, potrebbe riferirsi al messaggio a cui si sta rispondendo.

Proposte per migliorare le sintesi di notifica

Consentire alle applicazioni di fornire un contesto ulteriore al modello di Apple potrebbe ridurre notevolmente le imprecisioni nelle sintesi. Questo contesto, pur essendo invisibile per gli utenti, aiuterebbe a orientare meglio i modelli di sintesi di Apple.

A dicembre, un esempio significativo di errore si è verificato quando Apple Intelligence ha sintetizzato erroneamente una notizia della BBC riguardo a Luigi Mangione, rappresentando in modo distorto il contenuto originale. Di conseguenza, Apple ha disabilitato le sintesi per le applicazioni di notizie.

In uno scenario in cui gli sviluppatori potessero fornire un contesto aggiuntivo, ad esempio la frase chiave di un articolo, Apple avrebbe accesso a informazioni più pertinenti. Questo potrebbe permettere di produrre sintesi più precise e informative.

Nonostante il sistema di grandi modelli linguistici continui ad apportare il suo apporto, in particolare per quanto riguarda un modello che deve funzionare su smartphone con limitazioni di RAM, Apple è chiamata a trovare una soluzione ai problemi delle sintesi di notifica. La società non può permettersi di mantenere le sintesi per le notizie disabilitate indefinitamente. Appena recentemente, Bloomberg ha riportato la notizia che Apple consentirà agli sviluppatori di terze parti di collaborare con i modelli di Apple Intelligence in iOS 19, un segnale di significativi cambiamenti all’orizzonte.