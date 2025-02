È disponibile EndeavourOS Mercury: tutte le novità e i miglioramenti della nuova release

EndeavourOS, una distribuzione Linux nota per la sua stabilità e facilità d'uso, ha recentemente lanciato la sua ultima versione, Mercury, a più di quattro mesi dall'ultimo aggiornamento. Questo progetto, basato su Arch Linux, si distingue per la sua capacità di integrare le più recenti funzionalità del kernel e miglioramenti per una user experience ottimale. Con questa nuova release, gli sviluppatori hanno introdotto significativi upgrade che promettono di semplificare il processo di installazione e di arricchire l'esperienza globale degli utenti.

Le novità principali di EndeavourOS Mercury

La nuova versione di EndeavourOS è alimentata dal potente kernel Linux 6.13, il quale apporta notevoli miglioramenti in termini di performance e compatibilità hardware. Uno dei cambiamenti più importanti è rappresentato dall'aggiornamento del sistema di installazione Calamares alla versione 25.02. Quest'installer ha ricevuto correzioni per alcune problematiche conosciute, come le doppie voci nei menu di selezione EFI e la funzionalità “sostituisci partizione”. Questi miglioramenti si traducono in un'esperienza d'installazione più fluida e intuitiva per gli utenti, che potranno finalmente navigare senza inconvenienti nelle opzioni di configurazione.

EndeavourOS Mercury porta con sé anche software di grande rilievo, tra cui Firefox 135, la suite grafica Mesa 24.3 e Xorg 21.1. Questa combinazione di applicazioni assicura, come in passato, un ambiente desktop stabile e altamente ottimizzato. Per i possessori di schede grafiche Nvidia, la versione 570.86 garantisce un supporto efficiente per le loro esigenze grafiche. Con queste caratteristiche, EndeavourOS Mercury si propone come un sistema robusto e pronto per l'uso quotidiano.

Miglioramenti nell'ambiente desktop e nel live system

Non solo il processo di installazione ha subito aggiornamenti. Anche l'ambiente live di EndeavourOS Mercury ha ricevuto significativi miglioramenti. Ora gli utenti possono usufruire di una funzionalità dedicata al test della memoria per sistemi EFI, il che potenzia ulteriormente l'affidabilità del sistema di installazione. Inoltre, gli sviluppatori hanno risolto problematiche legate alle installazioni BIOS/Legacy, ampliando la compatibilità e l'accessibilità della distribuzione.

Dal punto di vista desktop, EndeavourOS Mercury continua a mantenere la sua impronta Arch, portando le più recenti novità dall'ecosistema KDE. Gli utenti possono ora esplorare l'ambiente desktop Plasma 6.2.5, affiancato dalla necessaria raccolta di applicazioni KDE Gear 24.12.2 e dai Frameworks 6.10, tutti progettati per migliorare l'interazione con il sistema. Questo mix di elementi garantisce un'interfaccia moderna e un'esperienza fluida per chi desidera lavorare al meglio con il proprio computer.

Temi scuri e interfaccia personalizzata

L'introduzione di temi scuri predefiniti sui principali ambienti desktop è uno degli upgrade più apprezzabili di questa release. Gli utenti di KDE , GNOME , Xfce , MATE , Budgie e Cinnamon possono godere di un aspetto rinnovato e più elegante dal primo avvio. Per quanto riguarda GNOME, la transizione tra modalità chiara e scura avviene automaticamente con l'aggiornamento degli sfondi. Anche il tema di Xfce è stato aggiornato, mantenendo al tempo stesso l'aspetto familiare tanto amato dagli utenti.

È importante sottolineare che i cambiamenti implementati riguardano soprattutto l'ambiente live e il processo di installazione, mentre gli utenti già in possesso di un'installazione di EndeavourOS non sono obbligati a reinstallare il sistema da zero. Semplicemente, è possibile aggiornare la propria copia, approfittando così delle novità introdotte con Mercury.

Risorse e accesso all'installer

Essenziale per una nuova installazione, l'ISO di EndeavourOS Mercury include anche una revisione degli elenchi mirror di ranking. Questa miglioria consente all'installer di selezionare i repository più adatti alle preferenze dell'utente, anche durante la sessione live. Per chi desidera approfondire ulteriormente le caratteristiche e le informazioni di rilascio, è disponibile un annuncio ufficiale sul sito web del progetto. Gli utenti interessati possono scaricare EndeavourOS Mercury direttamente dalla home page, facilitando l'accesso a questa nuova versione e alle sue numerose innovazioni.