Dune: Awakening disponibile in arrivo su PC e console, nuovi dettagli e trailer svelati

Funcom ha rivelato che il videogioco Dune: Awakening sarà accessibile su PC tramite Steam a partire dal 20 maggio 2024, con un prezzo fissato a 49,99 euro. Per i possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, le versioni sono previste in un secondo momento. Questa notizia è stata accompagnata dalla pubblicazione di un trailer che mostra alcune delle innovazioni e funzionalità principali del titolo.

Un MMO survival ambientato su Arrakis

Dune: Awakening si configura come un MMO survival ambientato nell'affascinante e ostile mondo di Arrakis, riprendendo l'universo narrato dal celebre autore Frank Herbert. Il gioco invita i giocatori ad avventurarsi in un ambiente ricco di sfide, dove le minacce non mancano mai. Gli utenti avranno il compito di esplorare il pianeta, fronteggiando i suoi pericoli, raccogliendo preziose risorse e costruendo basi per la loro sopravvivenza. La struttura del gioco integra elementi di gioco sia Player versus Environment , sia Player versus Player , dando così la possibilità di affrontare avventure sia da soli che in competizione con gli altri.

In questo vasto paesaggio desertico, i giocatori potranno interagire con l'ecosistema complesso di Sietch, che include insediamenti e relitti abbandonati, utilizzando le loro abilità per creare e potenziare le loro strutture. L'aspetto sociale gioca un ruolo cruciale, con la possibilità di formare gilde e alleanze che aggiungono una dimensione di cooperazione e strategia al gioco. Inoltre, Dune: Awakening promette battaglie aeree e terrestri imponenti, dove le decisioni dei giocatori avranno un impatto diretto sulle dinamiche del server di gioco.

Caratteristiche e funzionalità del gioco

Il gameplay di Dune: Awakening si distingue per la varietà di elementi offerti. L'esplorazione dei vari Sietch e la ricerca di insediamenti abbandonati aggiungono un senso di avventura e scoperta. La creazione e il miglioramento delle basi conferiscono ai giocatori un senso di possesso e personalizzazione, incentivando la strategia nel posizionamento delle strutture e nella gestione delle risorse. Le battaglie, sia aeree che terrestri, rappresentano il cuore del conflitto, coinvolgendo i giocatori in una mischia di azione e collaborazione.

Uno degli aspetti più intriganti del gioco è la possibilità di influenzare la politica del server attraverso le azioni individuali. Le decisioni prese dai giocatori non si limitano a cambiare il loro destino, ma possono avere ripercussioni significative sull'intero ambiente di gioco, creando una rete di interazioni complesse e dinamiche. Ciò rende ogni scelta un elemento cruciale all'interno della narrativa condivisa che caratterizza Dune: Awakening.

Preordini e opportunità di prova

Funcom offre ai fan del gioco l'opportunità di provare Dune: Awakening prima del suo lancio. Un benchmark della versione per PC, completo di un editor per la creazione dei personaggi, è adesso disponibile per il download sulla pagina Steam del titolo. Questo consente ai giocatori di avere un'anteprima delle meccaniche e delle possibilità di personalizzazione che saranno a disposizione al momento del rilascio. I preordini, che verranno attivati a breve, rappresentano un'opportunità unica per garantirsi una copia del gioco e accedere a eventuali contenuti esclusivi legati all'uscita.

Dune: Awakening si prepara a offrire un'esperienza immersiva, combinando elementi di survival, esplorazione e conflitti su scala massiccia. Con un'ambientazione ricca e dinamiche di gioco coinvolgenti, il titolo si prospetta come uno dei più attesi nel panorama videoludico del 2024.