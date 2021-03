Due nuovi iMac di Apple “svelati” nella Beta 5 di macOS Big Sur 11.3

Già da alcune settimane si parla del possibile arrivo nei prossimi mesi dei nuovi iMac, anche se finora Apple non ha rivelato alcun dettaglio in merito a questa eventualità. Tuttavia, le voci continuano a rincorrersi e parlano proprio di una “release” nemmeno così lontana. Nelle ultime ore è spuntato fuori un nuovo dettaglio che sembra avvalorare questa tesi.

Nella beta di macOS Big Sur 11.3, rilasciata martedì mattina dal gigante di Cupertino, sono stati infatti individuati alcuni particolari che riguarderebbero proprio i nuovi iMac. Come riportato dalle affidabili testate MacRumors e 9to5Mac, nella Beta 5 di macOS Big Sur 11.3 ci sarebbero dei riferimenti a due nuovi modelli ‌iMac‌, identificati come “iMac21,1” e “iMac21,2”. I nuovi Mac utilizzano i nomi in codice J456 e J457, rivelati per la prima volta all’inizio di quest’anno da Bloomberg.

Chiaramente nella beta di macOS Big Sur 11.3 non compare alcun riferimento alle tempistiche di rilascio. Pertanto, ad oggi, non possiamo sapere quando Apple aggiornerà la gamma ‌iMac‌, sebbene pare confermato che ci siano nuove versioni dei modelli ‌iMac‌ da 21,5 e 27 pollici in lavorazione. Le voci suggeriscono che i nuovi iMac presenteranno un design simile a quello del Pro Display XDR, caratterizzato soprattutto da cornici sottili.

Invece di un design posteriore curvo, i nuovi modelli ‌iMac‌ si presenteranno con una parte posteriore piatta, con almeno uno dei nuovi modelli che sarà da 23 o anche da 24 pollici. I nuovi prodotti saranno alimentati con il chip Apple Silicon che abbiamo già visto sui MacBook lanciati di recente dalla società del CEO Tim Cook. Alcune voci riferiscono di opzioni di colore che corrisponderebbero ai colori dell’iPad Air, ma non ci sono riscontri.

Apple ha appena interrotto la vendita dell’iMac Pro, un’opzione di fascia alta rilasciata per la prima volta nel 2017. Gli esperti lo hanno visto come un ulteriore segnale di un prossimo lancio dei nuovi iMac.

Fonte MacRumors