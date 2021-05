Il Dual Recording del Galaxy S21 “sbarca” anche su Galaxy S20 e Note 20

Come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, le migliori funzionalità proposte dal gigante di Seul vengono spesso implementate anche sugli smartphone di fascia media o sui dispositivi di fascia alta ormai un pò datati. Una tendenza, questa dell’azienda sudcoreana, che piace molto agli utenti e che Samsung sembra intenzionata a perseguire anche in futuro.

La dimostrazione più lampante è la Director’s View del Galaxy S21, una funzione che abbiamo avuto modo di testare sui prodotti lanciati lo scorso gennaio da Samsung e che consente agli utenti di passare da una fotocamera posteriore all’altra, acquisendo un maggior controllo sulle immagini sia in fase di scatto che di ripresa.

Inoltre, la nuova modalità consentirebbe ai possessori degli smartphone della serie Galaxy S21 di registrare video con la fotocamera anteriore e quella posteriore contemporaneamente. Si tratta chiaramente di una funzione molto utile per coloro che sono alla ricerca di qualcosa in più dalle loro fotocamere di punta. Come accennato, fino a poco tempo fa questa funzione era disponibile solo sulla linea Galaxy S21.

Tuttavia, stando agli ultimi “rumors”, sembra che Samsung abbia deciso di rendere disponibile questa funzionalità anche sui top di gamma un pò meno recenti, come il Galaxy S20 e il Note 20. La testata SamMobile, sempre molto attenta a ciò che accade nel quartier generale di Seul, riferisce che insieme alla patch di sicurezza di maggio Samsung sta pensando di lanciare una nuova opzione che riguarda proprio la fotocamera di Galaxy S20 e Note 20. Questa novità, stando alla fonte, permetterebbe agli utenti di registrare video con le fotocamere posizionate sul retro e sul davanti nello stesso momento.

La nuova funzionalità è denominata “Dual Recording” (Doppia registrazione) e dovrebbe essere disponibile nell’app della fotocamera dopo l’installazione dell’aggiornamento in programma per maggio 2021. Alla nuova opzione della fotocamera manca ancora la Director’s View, ma ciò che conta è che la sua funzionalità principale sia presente.

Fonte Phone arena