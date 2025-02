Dream Machines presenta laptop con GPU RTX 50-series: novità e prezzi da non perdere

La recente presentazione di Dream Machines, un rinomato rivenditore polacco, ha catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia e gaming. I nuovi laptop dell'azienda, equipaggiati con l'innovativa serie di GPU RTX 50, promettono prestazioni straordinarie e configurazioni di alto livello. In questo articolo esploreremo in dettaglio le caratteristiche, i modelli e i prezzi di questa nuova gamma di prodotti, evidenziando ciò che potrebbero offrire ai gamer e ai professionisti della grafica.

Modelli e prezzi dei laptop Dream Machines

Dream Machines ha svelato diversi modelli di laptop dotati di GPU RTX 50, in particolare i top di gamma con RTX 5090. Questi modelli sono disponibili in tre varianti di dimensioni dello schermo: 16, 17 e 18 pollici. I prezzi partono da 3.669,99 euro, una cifra che riflette le capacità avanzate e le specifiche tecniche elevate. Accanto ai modelli più performanti, l'azienda offre anche configurazioni più accessibili con GPU RTX 5080 e RTX 5070 Ti, il cui prezzo di partenza è rispettivamente di 2.929,99 euro e 2.019,99 euro.

La diversificazione dell’offerta consente a Dream Machines di raggiungere una clientela più ampia, soddisfacendo le esigenze sia di chi cerca prestazioni da top di gamma sia di chi ha un budget più ristretto. Così, con laptop che partono da diverse fasce di prezzo, l’azienda si posiziona in un segmento strategico del mercato.

Caratteristiche tecniche: prestazioni da record

I laptop equipaggiati con GPU RTX 5090 non sono solo un piacere per gli occhi; al loro interno montano processori di ultima generazione. Le opzioni di CPU comprendono l'Intel Core Ultra 9 275HX e l'AMD Ryzen 9 9955HX, entrambi progettati per gestire carichi di lavoro pesanti. Il processore Intel offre 24 core con una frequenza di boost che raggiunge i 5,4 GHz, mentre l'opzione AMD, parte della serie Fire Range, vanta 16 core Zen 5 e una notevole cache di 144 MB grazie alla tecnologia 3D V-Cache.

La memoria RAM disponibile va da 16 a 32 GB, a seconda del modello, con uno storage rappresentato da un veloce SSD PCIe da 1 TB, che promette caricamenti rapidi e ampio spazio per archiviare giochi e applicazioni.

Per quanto riguarda la GPU RTX 5090, presenta un valore di TGP di 175W, risultando superiore di 25W rispetto alle specifiche standard fornite da Nvidia. Questa impostazione consente di ottenere prestazioni superiori, una caratteristica fondamentale per i giochi ad alta intensità grafica.

Sistemi di raffreddamento: efficienza garantita

La gestione del calore è cruciale per garantire prestazioni elevate in ambito gaming. Pertanto, la maggior parte dei modelli Dream Machines è equipaggiata con un sofisticato sistema di raffreddamento liquido denominato "Dream Waterfall". Questo sistema, dotato di un radiatore esterno, promette di abbattere la temperatura della CPU e della GPU fino a 15 gradi, un vantaggio significativo per gli utenti che spingono le loro macchine al limite durante le sessioni di gioco intense.

Alcuni modelli della serie RTX 5080 includono anch'essi questa tecnologia di raffreddamento, mentre i laptop con GPU RTX 5070 Ti si avvalgono di un sistema di raffreddamento ad aria, mantenendo comunque standard di efficienza accettabili.

Display: visibilità e fluidità per ogni esigenza

Un elemento fondamentale da prendere in considerazione quando si acquista un laptop da gaming è sicuramente la qualità del display. I nuovi laptop di Dream Machines offrono schermi con risoluzioni che raggiungono il 4K e frequenze di aggiornamento fino a 300 Hz. Questi specifici requisiti tecnici assicurano un'esperienza visiva straordinaria, utile sia per i videogiochi che per l'editing video e altre attività grafiche. I giocatori possono beneficiare di una fluidità superiore e di una chiarezza dettagliata, aspetti essenziali in molti titoli competitivi.

Con questi modelli, Dream Machines non solo propone un’anteprima affascinante delle sue nuove configurazioni, ma si afferma anche tra i principali produttori di laptop gaming. I dettagli rivelati riguardo le specifiche e i prezzi aprono la strada a una maggiore curiosità nel mercato, promettendo un futuro luminoso per gli appassionati della tecnologia e del gaming.