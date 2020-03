Doogee S95: rugged smartphone modulare in offerta lancio

Doogee S95 è il nuovo rugged smartphone cinese che si evolve e diventa modulare. Lo smartphone è in arrivo sul mercato il 15 marzo ed è proposto in offerta lancio su Aliexpress ad un prezzo inferiore ai 200 euro!

Il mercato degli smartphone rugged è in costante evoluzione con prodotti sempre più resistenti e sofisticati e sempre più al livello dei top di gamma. L’ultima evoluzione dei device rugged, potenti e resistenti, è la modularità introdotta da Doogee con il modello S90. Su questo smartphone è stata inserita la possibilità di collegare moduli aggiuntivi con la possibilità di espanderne le funzionalità, per citarne alcuni: fotocamera notturna, batteria supplementare e walkie-talkie. La naturale evoluzione di S90 arriverà con lancio sul mercato, fissato per il 15 marzo, del nuovo Doogee S95 che vede caratteristiche migliorate, moduli potenziati e nuove funzionalità.

Doogee S95: caratteristiche tecniche e specifiche

Doogee S95 vanterà un hardware di fascia medio alta composto da un processore MediaTek Helio P90 octa-core affiancato da una GPU IMG PowerVR GM9446, 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.0. Lo schermo da 6,3 pollici, con notch a goccia, è basato su un pannello IPS waterdrop con risoluzione da 2340 x 1080 pixel. Ottimo anche il comparto fotografico con una camera frontale da 16 megapixel ed una tripla fotocamera posteriore composta da 3 ottiche: sensore principale Sony da 48 megapixel, grandangolo fino a 120° e zoom digitale 10x. Molto interessante la batteria da 5150 mAh con supporto alla ricarica rapida a 24W tramite USB Type-C e ricarica wireless da 10W. Il sistema operativo è basato su Android 9 con supporto all’NFC.

A far le differenza sono la qualità costruttiva ed i moduli. Doogee S95 è costruito per resistere ad urti e cadute grazie alla certificazione IP68 e IP69K che lo rendono resistente alle immersioni fino a quattro ore a tre metri di profondità, a temperature estremamente basse e alte (da -30° a +55°) e a cadute da 1,2 metri su superfici dure. A renderlo così resistente è la scocca realizzata in lega di titanio. Nonostante le ottime specifiche costruttive lo smartphone vanta un peso di poco superiore alla media, 285 grammi, e dimensioni abbastanza compatte, 1,38 cm di spessore.

Il vero punto di differenziazione di questo smartphone sono i moduli di espansione delle funzionalità. Grazie a dei pogo pin e ad un attacco magnetico, posti sul retro dello smartphone, è possibile collegare vari moduli di espansione fra cui vale la pena di citare quelli compresi nella confezione: la powerbank magnetica da 3500 mAh per aumentare la durata della batteria ed uno speaker WiFi da 6W in grado di trasformare il device in un potente sistema di intrattenimento.

Dove comprare Doogee S95 al miglior prezzo

La fase di lancio permette di acquistare Doogee S95 su Aliexpress ad un prezzo scontato di 30 dollari, circa 27 euro, utilizzando il coupon DGS9530OFF ottenendo così un prezzo finale inferiore ai 200 euro. Un prezzo davvero interessante per uno dei migliori rugged smartphone del 2020.

Immagini di Doogee S95