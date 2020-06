DOOGEE S88 Pro, ufficiale il nuovo “rugged phone”: spicca la batteria da 10.000 mAh

DOOGEE, società tecnologica famosa per i suoi prodotti innovativi, ha annunciato nei giorni scorsi il lancio del suo ultimo telefono, il DOOGEE S88 Pro.

Si tratta di uno smartphone “robusto”, ricco di funzioni molto interessanti tra cui una batteria da 10.000 mAh, le luci LED uniche, una tripla fotocamera e la protezione IP68.

Anche dal punto di vista hardware il DOOGEE S88 Pro può essere considerato un telefono davvero “stimolante”. Con un processore Helio P70, l’S88 Pro incorpora una CPU octa-core Arm Cortex-A73 / A53 con un’impressionante GPU di classe Arm Mali-G72. Il sistema operativo è Android 10, ovvero l’attuale versione del robottino verde (anche se Google ha già rilasciato la prima Beta di Android 11, ndr). L’interfaccia appare molto intuitiva e le prestazioni sembrano particolarmente fluide.

L’esclusiva retroilluminazione a LED che si trova sotto il vetro temperato nero traslucido è il design pionieristico del DOOGEE S88 Pro. Si illumina in diversi colori in base alle chiamate, ai messaggi e alle altre notifiche. Lo schermo “waterdrop” Full HD da 6,3″ offre un’esperienza coinvolgente durante l’utilizzo del telefono. ll nuovo device è inoltre protetto da Corning Gorilla Glass per resistere al meglio a cadute e graffi.

Costruito per un uso all’aperto, il DOOGEE S88 Pro è senza dubbio un ottimo “rugged”, grazie anche al grado di protezione IP68, che garantisce impermeabilità fino a 2 metri di profondità. L’S88 Pro è inoltre dotato di una ricarica wireless inversa da 5 W che consente di caricare altri dispositivi senza cavi con la massima praticità. La batteria da 10.000 mAh è forse uno degli aspetti più straordinari di questo nuovo telefono: di certo gli utenti non avranno problemi di autonomia.

A livello di comparto foto, il nuovo smartphone DOOGEE si presenta con una straordinaria fotocamera tripla sul retro. Alla fotocamera principale SONY IMX230 da 21 MP si affianca un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 8 MP per offrire un’esperienza fotografica di alta qualità. Oltre alla fotocamera posteriore, la S88 Pro include anche una fotocamera anteriore Samsung S5K3 da 16 MP con obiettivo grandangolare.

Per una maggiore sicurezza, l’S88 Pro include sia il riconoscimento facciale che NFC, oltre al sensore per le impronte digitali posizionato lateralmente.