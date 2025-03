Doogee presenta sei nuovi smartphone all'MWC 2025, tra rugged e innovazione

Alla fiera Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Doogee ha svelato una serie di sei smartphone, che spaziano dai modelli rugged a dispositivi innovativi. La gamma comprende tre telefoni resistenti: V Max Play, Blade GT Ultra e S200 Plus. Accanto a questi, il marchio ha presentato Pure 70 e Pure 70 Pro, il cui design include uno schermo quad-curved, e il Moment 60, un telefono con proiettore integrato.

Doogee V Max Play: potenza e funzionalità per avventure all'aperto

Il Doogee V Max Play si distingue per una batteria imponente da 22.000 mAh, progettata per accompagnare gli utenti in lunghe escursioni e avventure all'aria aperta. Questo dispositivo non è solo un telefono, ma include anche luci da campeggio e un proiettore integrato, rendendo l’esperienza di svago sotto le stelle molto più interessante.

Per quanto riguarda le specifiche, il V Max Play è dotato di un chipset Mediatek 7300, supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera posteriore monta un sensore da 108 MP, abbinato a luci da campeggio e a una "Mood Light", un'illuminazione aggiuntiva pensata per i campeggiatori. Lo schermo è un Full HD+ da 6.78 pollici con una refreshrate di 120 Hz, mentre il dispositivo esegue Android 14. Il Bluetooth 5.4 e l’intelligenza artificiale per la modifica delle immagini completano le caratteristiche del telefono. Nonostante la vastità delle funzionalità, il dispositivo mantiene uno spessore di 10,5 mm. La batteria supporta ricariche rapide a 33W e ricariche invertite a 15W, rendendolo un power bank in grado di alimentare anche altri dispositivi.

Doogee Blade GT Ultra: il rugged più sottile e leggero

Il Blade GT Ultra si propone come il dispositivo rugged più sottile e leggero della sua categoria. Con uno spessore di 10,5 mm, include lo stesso chipset Dimensity 7300 del V Max Play, affiancato da 512 GB di spazio di archiviazione e ben 16 GB di RAM. La fotocamera è dichiarata come "100 MP", ma in realtà utilizza un sensore da 108 MP, in grado di produrre immagini da 12 MP attraverso la tecnica del pixel-binning.

Un aspetto particolarmente innovativo di questo smartphone è il suo retro, dotato di effetti di illuminazione dinamica, simile a quanto visto nei dispositivi della serie Nothing. Le modalità di illuminazione possono fungere da avviso per le notifiche o per segnalare la batteria scarica, aggiungendo un tocco di creatività al design del dispositivo. Questo smartphone si rivolge principalmente agli appassionati di tecnologia e sostenitori del design mecha, presentandosi come una fusione perfetta tra stile e solidità.

Doogee S200 Plus: design e funzionalità innovative

Nella serie S200, dove "S" sta per Speed, Doogee continua a esplorare il design ispirato ai robot, introducendo un secondo schermo sul retro del dispositivo. Questo amoled da 1.32 pollici, con una refreshrate di 60 Hz e una risoluzione di 466 x 466 pixel, permette il controllo audio e offre anche un design esteticamente accattivante.

Il S200 Plus utilizza il chipset Dimensity 7300, che supera leggermente il Dimensity 7050 del modello base S200. Con 512 GB di memoria, il Plus si distingue anche per una fotocamera principale da 100 MP e uno schermo principale con refresh rate di 120 Hz. Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni Mecha: Mystic Black, Volcanic Red e Champagne Gold. Tuttavia, la sostanziale larghezza di 19,1 mm rende il dispositivo più ingombrante e visibile rispetto ad altri.

Doogee P70 e P70 Pro: potenza e versatilità

I modelli P70 e P70 Pro condividono un design quasi identico, presentando entrambi un ampio schermo AMOLED da 6.73 pollici, curvato su tutti i lati e con refresh rate di 120 Hz. Le differenze principali risiedono nell'hardware, onde per il P70 si trova un Mediatek Dimensity 7050, mentre il Pro è alimentato dal Dimensity 7300. Entrambi i dispositivi posseggono una configurazione fotografica composta da una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La versione Pro, però, integra anche un obiettivo periscopico teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico di 5x.

In termini di memoria, entrambi i modelli presentano una RAM di 16 GB, ma il P70 offre 512 GB di spazio di archiviazione, mentre il Pro raggiunge un impressionante 1 TB. La batteria in entrambi i telefoni è da 5.000 mAh, con supporto per ricariche a 33W. Inoltre, entrambi integrano un sistema di riconoscimento delle impronte digitali sotto il display.

Doogee M60: il telefono con proiettore

Infine, Doogee ha presentato il Moment 60, un dispositivo innovativo che include un proiettore ma non è rugged. Questo telefono è in grado di proiettare un'immagine con una luminosità di 76 ANSI lumens e una risoluzione di 854 x 480 pixel, efficace entro un raggio di 2 metri. Lo spessore del dispositivo è di 9,5 mm, ma è dotato di un sistema di raffreddamento che opera a un livello sonoro inferiore a 30 dB, permettendo un utilizzo discreto in ambienti come uffici o camere da letto.

Il M60 presenta anche uno schermo HD+ da 6.79 pollici, una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 5 MP. Al suo interno, trova spazio un chipset Unisoc T606, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, e funziona con Android 14. La batteria supporta inoltre la ricarica inversa OTG, conferendo ulteriore versatilità al dispositivo.

In un comunicato stampa, Doogee ha menzionato due ulteriori modelli, il Moment 60 Pro e il Moment 60 Max, ma non sono state fornire informazioni ufficiali sui dettagli di questi ultimi. I prezzi e la disponibilità dei nuovi smartphone rimangono da comunicare.