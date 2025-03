Doogee lancia nuovi smartphone e dispositivi indossabili al MWC di Barcellona

Un’ampia gamma di dispositivi è stata presentata da Doogee durante il Mobile World Congress di Barcellona. Tra gli smartphone, le novità includono anche due tablet LTE con ampi schermi e tre smartwatch entry-level, ognuno progettato per soddisfare le esigenze di diverse categorie di utenti.

La nuova linea di tablet: Doogee Tab E3

I tablet forniti da Doogee fanno parte della serie Tab E3 e offrono specifiche tecniche interessanti. Tra questi risalta il modello Pro, dotato di un display IPS LCD da 13 pollici, in grado di supportare un refresh rate di 90 Hz. La struttura metallica snellita non solo conferisce un aspetto elegante, ma è stata progettata per dissipare il calore in modo efficiente. Questo modello è rivolto a studenti, professionisti e creativi, rendendolo un compagno ideale per chi ha bisogno di un dispositivo potente e portatile.

Il cuore del Tab E3 Pro è animato dal chipset Helio G100, con una RAM da 8 GB e uno storage di 256 GB. La fotocamera posteriore da 16 MP consente di catturare immagini di qualità. Con uno spessore di soli 7,9 mm e una batteria da 11.000 mAh, questo tablet promette durata e prestazioni superiori, il tutto gestito dal sistema operativo Android 15.

Tab E3 Max: l'evoluzione del tablet

Doogee ha migliorato ulteriormente le specifiche con il Tab E3 Max, caratterizzato da un display ancora più grande ad alta risoluzione e un refresh rate di 120 Hz. Un incremento significativo è anche la capacità della batteria, che raggiunge i 13.500 mAh e supporta una ricarica cablata da 18W. Queste caratteristiche lo rendono un'opzione particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo con autonomia duratura e prestazioni elevate.

A livello di chipset, il Max utilizza il processore Helio G99, precedentemente noto come G100, affermandosi come il miglior chip Mediatek per dispositivi LTE. È affascinante notare che sia il Pro che il Max condividono lo stesso SoC, malgrado le differenze nei nomi.

Smartwatch di Doogee: stile e funzionalità

Nella categoria dei dispositivi indossabili, Doogee ha presentato tre modelli di smartwatch, pur specificando quattro numeri di modello. Il D39B è progettato per il pubblico femminile, con un design alla moda, una batteria da 250 mAh e un display AMOLED da 1,32 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel. Questo modello utilizza lo stesso schermo presente sul retro dello smartphone S200 Plus, evidenziando un’attenzione ai dettagli.

Il D45B, invece, è simile nel design ma offre una capacità della batteria aumentata a 350 mAh. Realizzato in lega di zinco e acciaio inox lucido, si propone come il simbolo dello stile business maschile. Questi smartwatch offrono funzionalità di base come il conteggio dei passi, la misurazione della frequenza cardiaca e la connettività Bluetooth con gli smartphone.

Funzionalità avanzate e assistente vocale

La gamma di smartwatch include il modello D43/D43B, la cui differenza specifica non è ancora chiara. Questi dispositivi si distinguono per la presenza di un assistente vocale AI, che semplifica la navigazione delle funzioni, tra cui indicazioni stradali, aggiornamenti meteo e controlli musicali.

In un mercato sempre più saturo di tecnologie indossabili, la scelta di Doogee di combinare estetica e funzionalità pratiche dimostra una chiara intenzione di soddisfare un’ampia varietà di esigenze degli utenti, fornendo soluzioni innovative a prezzi competitivi.