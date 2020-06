Il nuovo dongle TV di Google? Sta per arrivare e si chiamerà Sabrina

Da parecchio tempo si vocifera di un dongle di streaming basato su Android TV che Google dovrebbe essere sul punto di presentare ufficialmente.

Finora non era emerso nulla di realmente concreto, ma stando a quanto riportato in un nuovo articolo sembra che il dispositivo stia davvero per arrivare. Il nome in codice scelto da Google per questo nuovo dongle TV è “Sabrina”: si tratta quindi dell’attesissimo successore della serie Google Chromecast, che evidentemente BigG vuole rinnovare.

Sabrina sarà un dispositivo di streaming autonomo con più funzionalità rispetto alla serie di dispositivi Chromecast. Il dispositivo dovrebbe arrivare con l’ultima versione di Android TV e sarà inoltre dotato di un proprio telecomando e di un’interfaccia utente aggiornata, almeno stando a quanto riferito dal forum di sviluppatori XDA.

Le immagini mostrano un dongle dal design ovale che sarà probabilmente ancorato alla porta HDMI sul televisore dell’utente. A prima vista sembra che il nuovo dongle TV sia un po ‘più grande rispetto agli attuali dispositivi Chromecast. Poiché, secondo quanto riferito, il dispositivo eseguirà Android TV, avremo a che fare con un dispositivo autonomo senza affidamento continuo sullo smartphone, come avviene invece nel caso del Chromecast. Ciò lo metterà in linea con la più agguerrita concorrenza, come ad esempio i dispositivi Amazon Fire TV Stick.

Le immagini del telecomando mostrano un’unità compatta, con il pad direzionale e alcuni pulsanti visualizzati. Come previsto, il pulsante di Google Assistant è evidenziato sul telecomando, suggerendo che i controlli vocali costituiranno gran parte del set di funzionalità sul nuovo dispositivo. Sebbene non ci sia nulla di confermato, non è da escludere che Google utilizzi il suo marchio “Nest” per collegare il dispositivo con la gamma esistente di speaker e display intelligenti. È inoltre molto probabile che Sabrina arrivi con il supporto per lo streaming 4K e supporto Dolby Vision.

L’obiettivo del nuovo dispositivo di streaming di Google è pertanto quello di riuscire a garantire un’esperienza Android TV più “fluida” e funzionale rispetto ai dispositivi esistenti. Per quanto riguarda il prezzo, Sabrina dovrebbe costare all’incirca 80 dollari negli USA.

Fonte Gadgets360