Donald Trump aumenta i dazi: shopping online più costoso per gli americani da Cina e Hong Kong

L’ultimo provvedimento firmato da Donald Trump avrà un impatto notevole sulle abitudini di acquisto degli statunitensi, specialmente riguardo agli acquisti online da rivenditori cinesi come Temu e Shein. Con un emendamento all’ordine esecutivo pubblicato martedì sera, il presidente statunitense ha deciso di aumentare il tasso dei dazi per i pacchi di valore inferiore a $800 provenienti dalla Cina e da Hong Kong, pacchi che prima non erano soggetti a tali tasse. Questa mossa non solo modifica il panorama degli acquisti online, ma introduce anche un forte aumento dei costi per i consumatori.

Aumento dei diritti doganali per pacchi di valore inferiore a $800

Con l’aggiornamento dell’ordine esecutivo, i pacchi di valore inferiore a $800 subiranno un incremento significativo: i dazi, precedentemente fissati al 30 percento sul valore totale del pacco o a $25 per singolo articolo postale, ora sono schizzati al 90 percento del valore totale o a $75 per articolo. Questa decisione ha creato confusione, poiché la Casa Bianca non ha specificato quale dei due tassi sarà effettivamente applicato, suggerendo che i corrieri potrebbero optare per il metodo “a scelta”.

Questa strategia ha come obiettivo quello di colpire i pacchi “de minimis”, ovvero quelli sotto il valore minimo di tassazione, e fa parte della più ampia guerra commerciale avviata da Trump contro il resto del mondo, con un occhio particolare sulla Cina. È importante notare che la Cina è uno dei principali centri di produzione a livello globale, mentre gli Stati Uniti rappresentano il più grande mercato di importazione al mondo. Un cambiamento così repentino nei dazi colpirà vari settori, dai vestiti alle scarpe, fino all’elettronica e ai componenti per la produzione.

Impatti economici per i consumatori e il commercio globale

Le nuove tariffe saranno ogni volta più pesanti per il consumatore medio, il quale dovrà fare i conti con costi maggiorati per i beni di consumo più comuni. Il cambiamento nei dazi si riflette anche sul panorama commerciale internazionale, con imprese e analisti che osservano con preoccupazione come queste misure fiscali colpiranno il mercato statunitense, già scosso dalle tensioni economiche. La reazione della Cina non si è fatta attendere, con l’annuncio immediato di tariffe specifiche sui prodotti americani, a seguito delle quali Trump ha ulteriormente innalzato i dazi sui beni cinesi, che ora raggiungono livelli stratosferici, arrivando a toccare percentuali che sfiorano il 104%.

Economisti ed esperti di commercio internazionale mettono in dubbio l’efficacia di tali politiche, avvertendo che i dazi inflitti non porteranno necessariamente alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero statunitense. Nonostante le promesse di Trump e le sue dichiarazioni in merito, il consenso tra gli economisti è che simili misure non saranno in grado di riportare indietro le fabbriche in mobilità verso l’estero.

Le turbolenze generate da queste misure rischiano di compromettere anche le relazioni commerciali degli Stati Uniti con i partner internazionali, rendendo il panorama commerciale ancor più allettante per quelle nazioni che non sono coinvolte in queste controversie. Di conseguenza, l’aumento dei costi per l’acquisto di beni cinesi potrebbe non solo modificare le abitudini di acquisto degli americani, ma avere un impatto duraturo sul clima economico complessivo.