Donald Trump annuncia la creazione di una Crypto Strategic Reserve con Bitcoin ed Ether al centro

Nelle ultime ore, il Presidente Donald Trump ha emozionato il mondo delle criptovalute attraverso due post sui social media, nei quali ha rivelato alcuni dettagli riguardanti la creazione di una Crypto Strategic Reserve, frutto di un ordine esecutivo firmato a gennaio. In questa riserva, a detta di Trump, Bitcoin ed Ether giocheranno un ruolo centrale, rappresentando un'importante evoluzione nel panorama delle criptovalute negli Stati Uniti.

I dettagli dell'ordine esecutivo

Nel suo primo post su Truth Social, Trump ha affermato che il suo ordine ha “diretto il Presidential Working Group a procedere con la creazione di una Crypto Strategic Reserve”. Oltre a Bitcoin ed Ether, la riserva comprenderà anche XRP, Solana e Cardano . Queste criptovalute, scelte strategicamente, si pongono come pilastri in una nuova era di gestione delle valute digitali all'interno della politica economica americana. Durante i suoi interventi in campagna elettorale, Trump aveva già accennato all'intenzione di stabilire una riserva di questo tipo, promettendo agli appassionati delle criptovalute che gli Stati Uniti non avrebbero mai venduto le proprie partecipazioni in Bitcoin.

Cambiamenti nella regolamentazione delle criptovalute

Sotto la presidenza di Trump, la Securities and Exchange Commission ha radicalmente cambiato rotta rispetto alla posizione diffidente mantenuta fino a prima della sua elezione nel 2024. L'agenzia ha recentemente abbandonato numerose inchieste e cause legali contro aziende del settore delle criptovalute, accusate di violazioni delle normative sui titoli. Questo allentamento della pressione normativa ha indotto una maggiore fiducia tra gli investitori e una rivitalizzazione del mercato delle criptovalute negli Stati Uniti.

Ripercussioni legali sul Ripple

Uno degli asset menzionati da Trump è XRP, la criptovaluta di Ripple, che è stata al centro di un'inchiesta della SEC nel 2020. In quell'occasione, un giudice ha stabilito che XRP svolgeva la funzione di un titolo non registrato, ma solo quando veniva venduto a investitori istituzionali. Questa decisione ha suscitato un ampio dibattito nel contesto delle criptovalute e della loro classificazione. La SEC ha impugnato tale decisione lo scorso ottobre, e al momento l'appello è ancora in corso. La scelta di includere XRP nella nuova riserva potrebbe influenzare ulteriormente la questione legale e il futuro di questa criptovaluta, dato il suo status controverso.

Un futuro incerto per le criptovalute

Mentre il mercato delle criptovalute continua ad evolversi, l'iniziativa di Trump per creare una Crypto Strategic Reserve rappresenta un cambiamento significativo nella percezione e nella regolazione delle valute digitali negli Stati Uniti. Tuttavia, resta da vedere come questa strategia si tradurrà in pratiche concrete e quali saranno le ripercussioni a lungo termine per le criptovalute più importanti, a partire dalle scelte normative che seguiranno. Con l'appello della SEC su XRP ancora in attesa di una risoluzione, il futuro dell'intera industria finanziaria potrebbe dipendere dai prossimi passi di questa iniziativa, e dagli sviluppi legali che seguiranno.