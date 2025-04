DJI presenta nuovi accessori per droni: un altoparlante potente e un faro per la sicurezza pubblica

In un contesto in cui la sicurezza pubblica e le operazioni di emergenza sono sempre più cruciali, DJI ha lanciato un innovativo accessorio per droni destinato a elevare la comunicazione in situazioni critiche. L’azienda ha sviluppato l’altoparlante Zenmuse V1, capace di emettere suoni a un volume impressionante, e un faro Zenmuse S1 per migliorare la visibilità nelle operazioni notturne. Scopriamo più nel dettaglio le caratteristiche e le potenzialità di questi nuovi strumenti.

Altoparlante Zenmuse V1: un volume da jet

L’altoparlante Zenmuse V1 di DJI è progettato per garantire che le comunicazioni siano udibili anche nei contesti più rumorosi. Con una potenza di 127 decibel a un metro di distanza, questo dispositivo è paragonabile al rumore di un aereo in fase di decollo. Questo lo rende particolarmente utile in situazioni di emergenza, dove la chiarezza della comunicazione può fare la differenza tra il successo di un’operazione e la sua insuccesso.

Montabile sui droni Matrice 350 RTK e Matrice 300 RTK, l’altoparlante consente di trasmettere messaggi fino a una distanza di 500 metri. Gli utenti possono registrare i propri messaggi, utilizzare la funzione di sintesi vocale o caricare file audio attraverso l’app DJI Pilot 2. Questa versatilità consente una gestione rapida ed efficace delle comunicazioni in scenari di emergenza o durante eventi pubblici, contribuendo a mantenere la sicurezza della comunità.

Seppure concepito per l’uso in ambito pubblico e di emergenza, il video promozionale dell’azienda suggerisce anche applicazioni in ambito di sicurezza, dove si vede un drone utilizzare l’altoparlante per comunicare divieti di sosta in una zona trafficata. Questa funzionalità potrebbe rappresentare un supporto significativo per le forze dell’ordine e i servizi di emergenza.

Faro Zenmuse S1: illuminazione avanzata

Insieme all’altoparlante, DJI ha svelato anche il faro Zenmuse S1, progettato per migliorare le operazioni notturne dei droni. Anch’esso compatibile con i modelli Matrice 350 RTK e Matrice 300 RTK, questo faro si avvale della tecnologia Laser Excited Phosphor , che promette una penetrazione della luce superiore rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione.

Il faro Zenmuse S1 offre due modalità di illuminazione: a fascio ridotto e a fascio completo, con la possibilità di attivare entrambe le modalità contemporaneamente. Questa caratteristica è particolarmente utile per le operazioni di ricerca e soccorso, permettendo di osservare chiaramente anche in condizioni di scarsa visibilità. Il raggio massimo di osservazione è di 500 metri, garantendo un’ampia copertura per operazioni di monitoraggio e sicurezza.

Disponibilità e futuro di DJI negli Stati Uniti

Sebbene DJI abbia svelato questi entusiasmanti accessori, al momento non sono stati rilasciati dettagli riguardanti i prezzi e la disponibilità degli stessi. L’azienda si trova, nel frattempo, ad affrontare incertezze circa il proprio futuro negli Stati Uniti, dove è in discussione un possibile divieto di vendita dei suoi prodotti. Questo scenario potrebbe influenzare l’accesso a questi innovativi strumenti da parte di professionisti e operatori di emergenza nel mercato americano.

L’introduzione dell’altoparlante Zenmuse V1 e del faro Zenmuse S1 da parte di DJI rappresenta un passo significativo nel miglioramento delle operazioni di emergenza e nel potenziamento della sicurezza pubblica. Le potenzialità di queste innovazioni potrebbero rivelarsi fondamentali per i servizi di emergenza e per altre applicazioni pratiche, anche se il futuro commerciale dell’azienda rimane ancora incerto.