Dispositivi a tripla piegatura: novità e tendenze al MWC 2025

Il Mobile World Congress 2025 ha messo in evidenza una varietà di dispositivi a tripla piegatura, rivelando che il settore è ancora lontano dal raggiungere la sua piena maturità. Sebbene la presenza di telefoni con display particolari sia una costante nelle fiere di tecnologia, i modelli a tripla piegatura sembrano aver guadagnato una posizione predominante quest’anno. Analizziamo i principali modelli presentati e le prospettive future per questa tecnologia innovativa.

Il modello disponibile per l'acquisto: Huawei Mate XT

Tra le novità che hanno catturato l'attenzione al MWC, il Huawei Mate XT si distingue come l'unico telefono a tripla piegatura attualmente disponibile sul mercato. Questo dispositivo è già stato lanciato in Cina e ha recentemente ottenuto conferma per una distribuzione globale, che comprenderà anche il mercato europeo. La qualità costruttiva del Mate XT è stata positivamente accolta, rappresentando un punto di riferimento per giudicare i futuri telefoni a tripla piegatura.

Tuttavia, nonostante la sua disponibilità, ci sono delle difficoltà da considerare. Le sanzioni imposte agli Stati Uniti complicano l'accesso alle applicazioni Google sui dispositivi Huawei. Questo fattore, unito alla difficoltà di reperire il Mate XT al di fuori del mercato cinese, suggerisce che il dispositivo potrebbe avere un futuro limitato a livello globale. La sua introduzione rimane comunque significativa, poiché funge da barometro per altri prodotti analoghi che potrebbero arrivare in futuro.

Il concept intrigante: Tecno Phantom Ultimate 2

Tecno ha presentato il Phantom Ultimate 2, un concept che ha suscitato l'interesse di molti visitatori al MWC. Annunciato lo scorso anno come un’idea piuttosto che un prodotto commerciale, questo telefono si distingue per il suo design futuristico. Sebbene sia esposto sotto una teca di plastica e maneggiato con cautela da un membro dello staff, il dispositivo ricorda esteticamente il Mate XT, con un sistema di piegatura a forma di Z e un caratteristico pannello posteriore ondulato.

Tecno, nota per la produzione di telefoni economici destinati principalmente ai mercati africani e sudamericani, ha tuttavia lanciato il suo modello Phantom V Fold, rendendo così possibile che il Phantom Ultimate 2 possa un giorno diventare un prodotto commerciale. Questa iniziativa mette in evidenza l'abilità ingegneristica dell'azienda e il potenziale creativo del design nel settore della telefonia mobile.

I design in esposizione: Samsung Flex S e Flex G

Samsung ha presentato due concept di telefoni a tripla piegatura, il Flex S e il Flex G, entrambi disponibili al MWC ma tenuti sotto chiave. Il Flex S adotta un design a forma di Z, mentre il Flex G presenta un meccanismo che consente a entrambi i pannelli laterali di chiudersi sopra il pannello centrale. Nessuno dei visitatori ha potuto toccare questi prototipi, infatti erano visibili solo in funzione attraverso applicazioni campione.

Samsung ha già dimostrato la propria competenza nel settore dei telefoni pieghevoli con le serie Galaxy Z Flip e Z Fold. Ci sono già voci secondo cui il prototipo Flex G potrebbe rappresentare il primo vero telefono a tripla piegatura lanciato sul mercato, ma non ci sono conferme ufficiali al riguardo. Recentemente, un terzo modello di Samsung è stato rimosso dalla fiera a causa di danni da parte dei visitatori, il che fa pensare ai rischi legati alla manipolazione di dispositivi così delicati.

Altri progetti e innovazioni in mostra

Al MWC 2025 non mancavano anche altri progetti a tripla piegatura, come il ZERO Series Mini Tri-Fold di Infinix. Questo modello si distingue per la possibilità di attaccare il telefono a una tracolla o al manubrio di una bici, ma si presenta più come un concept non ancora pronto per il mercato. In modo simile, l'Aurzen Zip ha catturato l'attenzione con un proiettore pieghevole che, sebbene non sia un dispositivo smart, offre la possibilità di visualizzare video in modalità portatile, grazie alle sue cerniere.

Il parere di esperti e visitatori sulla Zip è stato positivo, rendendolo un dispositivo dal potenziale commerciale più elevato rispetto ad altri concept presentati al MWC. La visione di telefoni pieghevoli a tripla piegatura rappresenta un'evoluzione interessante nel settore, mentre le attuali offerte restano unici prodotti premium non destinati a sostituire i normali smartphone.

Proseguendo verso il futuro, il settore dei telefoni pieghevoli continuerà ad affrontare sfide significative nella progettazione e nella tecnologia. Resta da vedere se l'industria riuscirà a superare tali ostacoli e a rendere la tripla piegatura una realtà consolidata nei prossimi anni, ma intanto la curiosità e l'aspettativa per le innovazioni in arrivo non cessano di crescere.