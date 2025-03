Disponibilità pre-ordine del Retroid Pocket Flip 2 e Pocket Classic: tutti i dettagli

Con l'approssimarsi del lancio, il mondo dei videogiochi retro è in fermento per l'arrivo della nuova generazione di console portatili firmate Retroid. Il clamshell Retroid Pocket Flip 2 e il Pocket Classic saranno disponibili per pre-ordine il 17 marzo alle ore 21:30 EST. I prezzi partono da 199 dollari per la versione D1100 del Flip 2 e da 119 dollari per il modello Classic con 4GB di RAM e 64GB di memoria. Nel contesto attuale dei videogiochi retro, l'attesa crescente per queste console fa ben sperare i fan.

Dettagli sui pre-ordini e prezzi

I pre-ordini per il Retroid Pocket Flip 2 e il Pocket Classic si avvicinano e già sono stati rivelati i prezzi. La console Flip 2, nella sua versione con chipset Dimensity 1100, parte da 199 dollari, mentre la variante con Snapdragon 865 costerà 229 dollari. Il Pocket Classic, invece, sarà disponibile a 119 dollari per il modello 4GB+64GB. Durante la fase di pre-ordine, è prevista una piccola scontistica, riservata anche a chi decide di acquistare entrambe le console.

Ecco un riepilogo pratico dei prezzi: - Pocket Flip 2 : 229 dollari al dettaglio, 219 dollari in pre-ordine. - Pocket Flip 2 : 199 dollari al dettaglio, 189 dollari in pre-ordine. - Pocket Classic : 119 dollari al dettaglio, 114 dollari in pre-ordine. - Pocket Classic : 129 dollari al dettaglio, 124 dollari in pre-ordine. - Pack Flip 2 e Classic: 358 dollari al dettaglio, 328 dollari in pre-ordine.

Nel complesso, la possibilità di risparmiare fino a 30 dollari ordinando entrambi i dispositivi insieme rappresenta un'ottima opportunità per gli appassionati.

L’attesa per il chipset del Pocket Classic

Le incertezze sul chipset del Pocket Classic alimentano le speculazioni tra gli appassionati. Attualmente, la compagnia non ha comunicato quale processore sarà utilizzato. Ci sono congetture che suggeriscono l'uso del chipset Snapdragon 4s Gen 2, di recente sviluppo e realizzato con tecnologia a 4nm, ma mai impiegato in una console da gioco portatile. Questa scelta sarebbe in linea con la fascia di prezzo del prodotto, ma la vera sfida sarà capire se il Classic sarà in grado di gestire giochi della Sega Saturn, visto che il modello Classic 6 è progettato per replicare quell'esperienza.

Analisi del mercato: competizione e posizionamento

Il Retroid Pocket Classic si colloca in una fascia di mercato particolare, rivaleggiando con dispositivi economici come il TrimUI Brick e console più costose come l'AYANEO Pocket DMG. Mentre il TrimUI Brick si attesta attorno agli 80 dollari, il modello AYANEO inizia a 419 dollari. Il Pocket Classic vanta una qualità superiore rispetto a questi due concorrenti, presentando un display AMOLED da 3.92 pollici che è considerato tra i migliori della sua categoria. La scelta di Retroid di posizionare il Classic in questa fascia intermedia potrebbe catturare l'attenzione di molti consumatori.

Pre-ordini e tempistiche di spedizione

Mentre molti fan si preparano a effettuare il pre-ordine delle due console, Retroid non ha ancora annunciato le tempistiche per la spedizione. Nonostante la reputazione della compagnia nel settore delle console portatili retro, le recenti difficoltà riscontrate con il Pocket Mini hanno fatto sollevare qualche preoccupazione. Per garantire la soddisfazione del cliente, Retroid ha offerto politiche di restituzione estese a chi ha avuto problemi con il Mini. Non dimentichiamo che la prima edizione del Pocket Flip ha dovuto affrontare problemi con le cerniere al suo lancio nel 2023.

Con le pre-ordinazioni che apriranno a breve, resta da vedere come i consumatori reagiranno all'arrivo di queste due nuove console e quali saranno le prestazioni reali del Pocket Classic.