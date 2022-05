Display Week 2022, le novità di Samsung: dai pieghevoli agli scorrevoli

Per la prima volta negli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia di Covid-19 che ha costretto ad annullare molti eventi, la Display Week 2022 torna a tenersi dal vivo. Tra i partecipanti a questo importante evento non poteva certo non esserci Samsung, che investe molto anche nel settore dei display.

Il gigante di Seul ha sfruttato proprio questa importante vetrina per presentare i suoi nuovi schermi OLED pieghevoli e scorrevoli. Oltre ai doppi design pieghevoli come Flex G o Flex S che Samsung ha presentato già all’evento CES di Las Vegas, tenutosi lo scorso gennaio, sono stati svelate delle novità che hanno già catalizzato l’attenzione degli esperti del settore e ovviamente dei tantissimi fan della società sudcoreana.

Samsung ha infatti mostrato la nuova generazione di prototipi di display flessibili, arrotolabili e (soprattutto) scorrevoli, con alcuni di questi prodotti che certamente finiranno per essere commercializzati.

In particolare, Samsung ha svelato gli OLED Flex G, ovvero dei display che possono piegarsi per ben due volte, con le estremità più corte che si sovrappongono.

Per quanto riguarda invece gli OLED Flex S, siamo di fronte ad una struttura in grado di piegarsi sia verso l’interno che verso l’esterno.

Il Samsung Flex Note è invece un laptop pieghevole le cui metà possono essere utilizzate sia come schermo che come area di input. Il Samsung Flex Slide, invece, è un display scorrevole in cui le due estremità possono essere separate per formare un pannello più grande. Infine ecco il Samsung Flex Roll, un display arrotolabile in cui la maggior parte dello schermo può essere riposta a un’estremità quando non risulta necessario.

Come facilmente immaginabile, la categoria dei display scorrevoli è quella che ha raccolto le attenzioni maggiori. Samsung ha mostrato un display scorrevole verticalmente da 6,7 pollici, in grado di estendersi verso l’alto, nonché uno slider orizzontale che può aumentare la diagonale del display da 8,1″ a 12,4″.

Al momento Samsung non ha svelato i dettagli relativi alle tempistiche di lancio di questi display.

Fonte Phone Arena